Uutissuomalainen: Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää Teemu Keskisarjan puheita rasistisina

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty useita kanteluita Teemu Keskisarjan puheista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusen mukaan perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet Ylen A-Studiossa viime viikolla olivat rasistisia. 

Hiltunen sanoo Uutissuomalaiselle, että Keskisarjan lausunnot ohjelmassa täyttävät rasismin määritelmän, joka on kirjattu hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

– Puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena, Hiltunen sanoo.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty useita kanteluita Keskisarjan puheista.

Hiltunen ottaa kantaa myös viime aikoina julkisuudessa esiintyneisiin huivikieltoehdotuksiin. Hän ei kannata burka- ja niqab-kieltoa kouluihin.

– Joka naisella pitää olla oikeus päättää, miten pukeutuu. Meidän pitäisi puuttua ongelman juurisyihin – jos esimerkiksi suku pyrkii kontrolloimaan jäsenensä elämää – eikä siihen, miten joku pukeutuu, Hiltunen sanoo.

