Uutissuomalainen: Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää Teemu Keskisarjan puheita rasistisina

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty useita kanteluita Teemu Keskisarjan puheista.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusen mukaan perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet Ylen A-Studiossa viime viikolla olivat rasistisia.
Lue myös: Toimittajan arvio: "Perussuomalaisissakin ymmärretty, että näin karkea kielenkäyttö ei ole eduksi"
Hiltunen sanoo Uutissuomalaiselle, että Keskisarjan lausunnot ohjelmassa täyttävät rasismin määritelmän, joka on kirjattu hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.
– Puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena, Hiltunen sanoo.
Lue myös: Heikkolaatuisia? Rehtori tyrmäsi Keskisarjan: Valtaosa yli ysin keskiarvon saaneista maahanmuuttajataustaisia
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty useita kanteluita Keskisarjan puheista.
Hiltunen ottaa kantaa myös viime aikoina julkisuudessa esiintyneisiin huivikieltoehdotuksiin. Hän ei kannata burka- ja niqab-kieltoa kouluihin.
– Joka naisella pitää olla oikeus päättää, miten pukeutuu. Meidän pitäisi puuttua ongelman juurisyihin – jos esimerkiksi suku pyrkii kontrolloimaan jäsenensä elämää – eikä siihen, miten joku pukeutuu, Hiltunen sanoo.