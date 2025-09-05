Pöllöraati: Hallitus rakensi alleen melkoisen ruutitynnyrin

Hallitus käytti kokonaisen budjettiriihipäivän keskusteluun sopivasta kielenkäytöstä.

Huomenta Suomen Pöllöraadissa puitiin viime päivien rasismikohua, joka sai alkunsa kun Ylen A-studiossa viime viikon keskiviikkona vieraillut perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja muun muassa puhui Suomeen tulevista maahanmuuttajista "heikkolaatuisina".

Pöllöraadissa istui perjantaina Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Timo Haapala, Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tuominen ja politiikan toimittaja Jari Korkki.

Hallitus siis pyhitti koko maanantain budjettiriihestään keskustelulle sopivasta kielenkäytöstä sen sijaan, että olisi neuvotellut valtion budjetista.

Keskustelujensa jälkeen hallitus kertoi sopineensa, että jos sen yhdenvertaisuusselonteosta jatkossa poiketaan, asia voidaan viedä käsiteltäväksi eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokoukseen, jos kyse on kansanedustajasta.

Jos rike todetaan, kyseisen puolueen eduskuntaryhmä antaa kansanedustajalle sanktion omien sääntöjensä mukaisesti.

– Kyllähän hallituksessa on nyt melkoinen ruutitynnyri. Kenen tahansa rivikansanedustajan sanomiset voivat päätyä puheenjohtajapöydälle, ja jos ryhmäjohtajat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, oliko kyse sanktioimisen arvoisesta asiasta vai ei, niin silloinhan on jo vähän hallituksen luottamuksesta kysymys, sanoi Tuominen.

Korkki pohti, että olikohan kyseessä pikemminkin rasismiriihi, jossa keskusteltiin myös vähän taloudesta.

– Kyllähän tässä kieltämättä tuli vähän sellainen olo, että eikö heillä ole nyt mitään oikeaa tekemistä. Ennen vanhaan budjettiriihessä riideltiin talousasioista ja tehtiin kipeitäkin ratkaisuja.

Timo Haapalalta ei löytynyt ymmärrystä sille, että hallitus veivaa kokonaisen päivän paria lausetta.

– Olihan tämä suoraan sanottuna aivan tivolimainen näytös. Siellä pitäisi kuitenkin olla maan parhaat voimat, ne, jotka Suomen kansalaiset ovat äänestäneet ja jotka tunnetaan taitavina, ja siellä he nyt puliveivaavat tällaista, Haapala latasi.

Epäilyksiä koko jutun näytösluontoisuudesta herättää Korkin mukaan se, että hallitus oli kasassa, media oli paikalla ja sitten puhuttiinkin ihan muusta.

– Ja istutetaan Suomen Pankin pääjohtajaa porstuassa tyhjän panttina tuntikaupalla, vähän niin kuin nöyryytetään poikaa siinä. Kyllähän tästä väkisinkin tulee sellainen olo, että joku on orkestroinut show'n, Korkki arveli.

