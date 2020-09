MTV Uutiset oikeudessa: Syyttäjän mukaan Kuopion kouluhyökkääjä halusi tappaa mahdollisimman monta – "On jonkinlainen ihme, ettei vainajia tullut enempää"

Kello 9.19 Syyttäjä aloittaa loppulausuntokierroksen. Äänessä on aluesyyttäjä Antti Kolehmainen.

Syyttäjän mukaan oikeudenkäynnissä on käynyt selväksi, että Marin sai ensimmäiset ajatukset koulusurmasta loppuvuonna 2017. Välillä surma-ajatukset olivat taka-alalla, mutta hän ryhtyi tekoon syksyllä 2019.

– Hän on kopioinut muita koulusurmia Suomesta ja ulkomailta. Hän on hankkinut paljon välineistöä tekoa varten ja päättänyt tehdä sen miekalla ja ilmapistoolilla.

– Hän on pystynyt kontrolloimaan tilaa ison miekan kanssa.

Kuin kauhuelokuvasta

– Hän valikoi uhrinsa sattumanvaraisesti sen mukaan, kuka on ollut lähellä.

– Marin on todennäköisesti tehnyt väkivaltaa naiselle vielä senkin jälkeen, kun hän on jo kuollut. Tekijän tarkoituksena on ollut varmistaa, että nainen kuolee.