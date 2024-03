Oikeistopopulistit koristelivat seinät Putin-kuvilla ja poseerasivat fanipaita päällä – "Perussuomalaiset positiivinen poikkeus"

Oikeistopopulisteille on povattu menestystä kesäkuun europarlamenttivaaleissa. Voisiko siis oikeistopopulistien voitto EU-vaaleissa lähentää unionin suhteita Venäjään?

– Sitä en usko, sillä tässä on tämä käsienpesuvaihe ja isänmurhavaihe meneillään, Lahti sanoo.

Perussuomalaiset poikkeavat sisarpuolueistaan

– Putinilla on ollut opportunistinen intressi, luodaan epäyhtenäistä hegemoniaa ja eripuraa Eurooppaan, Lahti kuvailee.

Vaikka perussuomalaiset kuuluvat arvokartalla oikeistopopulistien perheeseen, heidän suhtautumisensa Venäjään on ollut aatetovereita kriittisempää. Lahden mukaan perussuomalaiset eivät ole olleet russofiilinen puolue sisarpuolueidensa tapaan.

– Perussuomalainen puolue on positiivinen poikkeus eurooppalaisessa kontekstissa, Lahti sanoo.

– Siellä on olleet [Victor] Orbanit , [Geert] Wildersit , Le Penit ja Salvinit, mutta [perussuomalaiset] ovat olleet poikkeus siinä, että he eivät tavallaan ole ikinä tanssineet Kremlin pillin tahtiin.

"En usko oikeistopopulistiseen tsunamiin"

– En usko mihinkään tämmöiseen oikeistopopulistiseen tsunamiin. Tärkeämpää on se, miten he voittavat ja mitä he tekevät sillä voitolla.