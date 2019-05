Italialainen äärioikeistopuolue houkuttelee perussuomalaisia – Halla-aho: "Tavoitteena mahdollisimman suuri ryhmä keskittymällä ydinteemoihin"

Perussuomalaiset kuuluu nykyisin EU-parlamentin ECR-ryhmään yhdessä esimerkiksi brittikonservatiivien ja ruotsidemokraattien kanssa, mutta nyt edessä on muutos: hyppy italialaisen äärioikeistopuolue Legan kelkkaan. Viime vaalien jälkeen oikeistopopulistiset euroskeptikkopuolueet eivät onnistuneet yhteensovittamaan kantojaan, vaan hajautuivat kolmeen ryhmään: perussuomalaisten nykyryhmän ECR:n lisäksi EFN:ään ja EFDD:hen.

– Tavoitteena on, että mentäisiin mahdollisimman harvoilla yhteisillä nimittäjillä sen sijaan, että painotetaan liikaa toissijaisia teemoja, joista löytyy helposti eroavaisuuksia, Halla-aho sanoo STT:lle.

"Jos korostetaan kansallisia etuja, voi tulla ristiriitoja"



Salvinin liittouma on muodostumassa nykyisen ENF:n tilalle, ja gallupien mukaan ryhmä kyllä kasvaa nykyisestä, vaikkei saisikaan suurta joukkoa muita laitaoikeistopuolueita taakseen.

Yksi esimerkki ovat pakolaiset. Lega on painostanut muita maita vastaanottamaan enemmän Italiaan saapuneita pakolaisia, mikä on herättänyt vastustusta.

Italian sisäministerinä toimivalla Salvinilla on toki ollut muitakin pakolaisia koskevia aloitteita. Tällä viikolla kohautti Salvinin lakiehdotus, jonka myötä kansalaisjärjestöjä voitaisiin sakottaa tuhansia euroja jokaisesta mereltä laivoihin pelastetusta siirtolaisesta, Guardian kertoi.

Eroja liittoumaan aikovien puolueiden välillä löytyy myös talous- ja sosiaalipolitiikasta. Ainakin osalle AfD:stä Ranskan Le Pen on aikaisemmin ollut yhteistyökumppaniksi liian vasemmistolainen.

Venäjä-myönteisyys hiertää puolalaisia



Salvinin liitossa huomiota on herättänyt erityisesti sen suhtautuminen Venäjään. Italian Lega on allekirjoittanut yhteistyöpaperin Venäjän valtapuolueen kanssa, ja Marine Le Pen on rakentanut huomiota herättävästi suhteita Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.