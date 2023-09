Putinin ystävä vai ei? Marine Le Penin puolue maksoi kohutun lainansa venäläiselle ilmailuyhtiölle

– Halusimme maksaa lainan takaisin mahdollisimman pian, sanoi puolueen taloudenhoitaja ja kansanedustaja Kévin Pferrer Financial Times -lehdelle.

Venäläisyhtiö lännen pakotteiden alainen

Le Pen otti puolueelleen aikoinaan kaikkiaan 9.4 miljoonan euron lainan First Czech-Russian -pankista, koska ranskalaiset pankit eivät halunneet myöntää lainaa puolueelle (tuolloin vielä nimellä Kansallinen rintama FN).

Puolueella on takaisinmaksun jälkeen velkaa vielä noin 20 miljoonaa euroa. Barrellan mukaan puolueen tarkoitus on maksaa lainat pois 2027 mennessä, jolloin Ranskassa on presidentinvaalit. Marine Le Penin odotetaan lähtevän neljättä kertaa puolueensa ehdokkaaksi.