Sirpa Pietikäinen: Jos ajatellaan, etteivät ököpököt olekaan niin pahoja, ja laitaoikeistolle avataan raja valtaan, muuri voi pettää kuin Game of Thronesissa

Konservatiivit diggaavat ja liberaalit ja sosiaalireformistit jäävät tappiolle. Näin kuvailee kokoomuslainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tilannetta, johon keskustaoikeisto eri puolilla Eurooppaa on nyt tarttunut tai tarttumassa.

Kyse on rajan avaamisesta laitaoikeistolle.

– Se on riskibisnes. Ja siinä voi oikeasti tulitikut tippua näpeistä, hän sanoo STT:lle.

Pietikäinen puhuu Strasbourgissa sokkeloisen Euroopan parlamentin työhuoneessaan. Keskustelu on lähtenyt parlamentin tilanteesta, mutta puheen edetessä käy selväksi, että hän ajattelee asiassa laajemminkin eurooppalaista keskustaoikeistoa – Pohjoismaita unohtamatta.

Euroopan ilmapuntari

Tuli uumoiluja, että EPP on vetäytymässä ennen ensi kesän europarlamenttivaaleja nykyistä etäämmälle vihreästä siirtymästä ja avaamassa vaalien pelossa yhteistyömahdollisuuksia laitaoikeistolle.

Laitaoikeisto on saanut hyviä vaalituloksia tai vähintään kärkkyy sellaisia esimerkiksi Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Pohjoismaissa. Vaalien läheisyyden takia Euroopan parlamentti toimii nyt maanosan poliittisena kuumemittarina.

Totalitarismin muurinvartijat

Pietikäinen kuvailee keskustaoikeistoa Game of Thrones -sarjan muurinvartijoiksi, joilla on oltava kyky sanoa, missä menee muuri ja raja. Ulkopuolella jääväksi öykkäröinniksi hän laskee fasismin, rasismin, totalitarismin ja irtisanoutumisen laillisuusperiaatteesta.

– Meillä on ollut IKL:ää ja Lapuan liikettä. Italiassa ja Espanjassa meidän sisarpuolueemme sortuivat siihen, että okei, ollaan nyt vähän hiljaa ja me saamme verohyötyjäkin. Kuulostaako tutulta siinä, mitä nykyisin tapahtuu?

Pietikäinen tunnistaa Euroopan parlamentista oman EPP-ryhmänsä johtajalta Manfred Weberiltä ajatuksen, jossa tämä on halunnut avata yhteistyötä laitaoikeistolaiselle ECR:lle ja Identiteetti ja demokratia -ryhmälle. Se ei ole vieras ajatus myöskään pohjoismaisena konseptina, hän muistuttaa.

– Kun me ajattelemme, että eivät ne ököpököt olekaan niin pahoja – kun se muuri pettää – niin sitten voi katsoa Game of Thronesia tai historian kirjoja. Aika samanlainen tulos, hän sanoo.

Hajoaako Serranon perhe?

Pietikäinen siis näkee keskustaoikeiston konservatiivilaidan flirttailun laitaoikeiston kanssa uhkana koko liikkeelle. Hän katsoo, että pelko äänten katoamisesta on nimenomaan liberaaleilla ja sosiaalireformisteilla. Konservatiivien hän katsoo nauttivan laitaoikeiston kanssa kaveeraamisesta.

– Se on poliittista heikkoutta meiltä, minulta, kaikilta. Se on enemmistön puutetta sitten, kun on riittävästi vain sitä toista laitaa.