Eikö perussuomalaisille kelpaa nykyinen ryhmä? Näin Halla-aho perustelee lähtöä laitaoikeiston uuteen liittoumaan: "Vaalituloksesta itsestään ei ole kovin paljoa iloa"

Kansallismielisille ja maahanmuuttokriittisille oikeistopuolueille on povattu vaalivoittoa viikonloppuna ratkeavissa eurovaaleissa. Osa näistä puolueista on järjestäytymässä uuteen parlamenttiryhmään, jota kokoamassa on ollut Italian Lega-puolueen Matteo Salvini.