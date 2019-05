Tämä kohuvideo sekä äärioikeiston vehkeily Venäjän kanssa syöksivät Itävallan kriisiin – Tutkija: Vaikutukset voivat näkyä Euroopassa laajemminkin

– Itävalta on ollut koko oikeistopoulistisen liikkeen nousussa jollakin tavalla etujoukossa ja esimerkin omaisessa asemassa, Rainio-Niemi kertoo MTV Uutisille.

– Ehkä kaikista kiinnostavinta on sen näkeminen, millä tavalla oikeistopopulisisten liikkeiden kannattajakunta reagoi siihen, että tulee näin kouriintuntuvaa todistusaineistoa liittyen esimerkiksi Venäjä-yhteyksiin.

Paljasti puoluejohtajan ajatukset

– On mahdollista, että Vapauspuolueella on sen verran vakiintunut kannattajakunta Itävallassa, että välttämättä kannatusmuutokset eivät ole kovin dramaattisia. Tämä näyttänee sille vuodolle, mitä muista puolueiden kannattajakunnista on tapahtunut FPÖ:n puolelle, Rainio-Niemi sanoo.