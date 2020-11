Odotettu PlayStation 5 julkaistiin – julkkaribileet typistyivät hiljaiseen nettitilaamiseen: "Suurimmassa osassa paikoista koneet on varattu loppuun"

– Se on nyt vähän myöhäistä. Suurimmassa osassa paikoista koneet on varattu loppuun. Jotkut paikat tosin aloittavat verkkomyynnin julkaisupäivän aamuna, Korkeaoja sanoi Viiden jälkeen -lähetykselle.

– Uuden konsolin tulo on ollut aina iso tapahtuma. Pelikoneet on myyty yöllä kello 12, on ollut bileet ja härdelli. Tällä kertaa kaikki varattiin netin kautta etukäteen. Osa on postitettu, osa haetaan myymälästä – hissukseen ja turvavälien kanssa.