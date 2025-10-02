Mestis-seura Joensuun Kiekko-Pojat lataa kovaa tekstiä Suomi-kiekon tämän hetken suurimmasta puheenaiheesta eli sarjajärjestelmämuutoksesta.

JoKP julkaisi tiedotteen, jossa muun muassa seuran omistaja Jaakko Lipponen puhuu Suomi-kiekon nykytilasta ja sarjajärjestelmäuudistuksesta.

Seuran tiedotteessa käytetään varsin dramaattisia ilmaisumuotoja.

– Kohtalon hetket ovat käsillä suomalaisella jääkiekolla monessa suhteessa aivan lähiaikoina. Ratkaisua sarjajärjestelmäasiaan on lupailtu jo pidempään ja muun muassa Jääkiekkoliitto ilmoitti jo alkuvuodesta, että tulevista järjestelyistä tultaisiin tiedottamaan elokuussa. Mitään ei ole tapahtunut ja ilmapiiri alkaa olla sellainen, että mitään ei tulekaan tapahtumaan, sillä pienet SM-liigaseurat pitävät uudistusta panttivankinaan liigan osakassopimuksen avulla, seuran sivuilla täräytetään.

– Surullista on se, että lähes kaikki jääkiekkoihmiset tajuavat tilanteen vakavuuden, mutta eivät voi tehdä sille mitään. Olemme siis rapauttamassa jääkiekon asemaa suomessa ja maamme kilpailukykyä oma-aloitteisesti. Päätöksiä tarvitaan nyt, Kiekko-Poikien omistaja Jaakko Lipponen toteaa.

Jutun yläreunan videolla Liigaviikko-ohjelman suuri sarjajärjestelmäkeskustelu.

Joensuun Kiekko-Pojat on ollut omalta osaltaan tapetilla Liigan sarjajärjestelmäkeskustelussa, sillä kesällä esillä oli malli, missä se ja toinen nykyinen Mestis-seura Helsingin Jokerit nostettaisiin Liigaan, missä otettaisiin käyttöön niin sanottu konferenssimalli.

Aihetta puitiin syyskuun alussa Liigan puheenjohtajien ja sarjan ylimmän johdon kokouksessa. Sen jälkeen muun muassa Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä viittaisi siihen, että Liigan joukkuemäärä tuskin kasvaa enää nykyisestä lukemasta (16).

– Olemme Joensuussa rakentaneet tulevaisuutta usean vuoden ajan sarjajärjestelmämuutosta varten. Meillä on uusi hieno areena, ammattimainen hallitus sekä laaja omistaja- ja kumppanipohja, jotka mahdollistavat pelaamisen missä tahansa Suomen sarjassa, Kiekko-Poikien omistaja Lipponen toteaa.

– Jokerit tulee nostaa liigaan tavalla tai toisella. Tästä hyötyvät kaikki liigaseurat ja se myös nostaa kotimaisen jääkiekon kiinnostavuutta todella paljon. Olisi absurdia, että Veikkaus-areenalla ei pelattaisi liigaa ensi kaudella, kun samaan aikaan muualla vedetään liigapelejä jopa alle 2000 katsoja edessä, Kiekko-Poikien puheenjohtaja Jukka Ropponen läväyttää.

Ropposen mukaan kotimaisen jääkiekon kahdelle ylimmälle tasolle pitäisi luoda "kilpailulliset sarjat, joissa on oikea määrä joukkueita".

Ropponen esittää myös konkreettisen ratkaisumallin, jonka avulla Liigan rakennetta voitaisiin muokata.

– Liigan joukkuemäärää on laskettava ja liiga on oikeasti avattava. Tämän voisi toteuttaa vaikka niin, että seuraavasta kaudesta alkaen liigasta putoaa kaksi joukkuetta ja alemmasta sarjasta, joka myös liigan alainen, ei jääkiekkoliiton, nousee yksi joukkue, Ropponen esittää.