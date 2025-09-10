Urheilu
Juhamatti Aaltonen ei käsitä SM-liigan johtajien vatulointia – "Siihen on selkeä keino"

2:51imgJuhamatti Aaltonen latasi suoraa tekstiä SM-liigan sarjamallista: "Ei tuo niin vaikeaa pitäisi olla!"
Julkaistu 10.09.2025 11:09
Toimittajan kuva
Anssi Shemeikka

anssi.shemeikka@mtv.fi

@anssishemeikka

SM-liigan sarjajärjestelmien tulevaisuudesta odotetaan yhä tarkempia tietoja. Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä valotti käytyjen keskustelujen tuoreimpia käänteitä aiemmin, mutta päätökset ovat yhä tekemättä. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen ihmettelee päätösten kanssa vetkuttelua.

Päätöksenteko on ajautunut pattitilanteeseen, jossa mitään ei vaikuta tapahtuvan.

– Kyllähän tuohon pitäisi joku päätös saada. Tämä on vain minun urheilullisuuteen perustuva mielipiteeni jääkiekkoromantikkona, mutta jos te haluatte vähentää niitä joukkueita, siihen on selkeä keino. Esimerkiksi niin, että kaksi tippuu ja yksi nousee. Ja jos haluttu joukkuemäärä on 12, tätä tehtäisiin neljä vuotta. Sen jälkeen otettaisiin käyttöön A- ja B-sarja, jotka toimivat SM-liigan alla, Aaltonen ehdotti.

Liigastudiossa asiantuntijana debytoinut Aaltonen myöntää, ettei ole talouden ja numeroiden asiantuntija.

– Minun käsittääkseni tuo ei pitäisi niin vaikeaa olla.

Myös Ari Vallin muistutti, että vaikka päätös on kova, se on tehtävä.

– Olen joskus pelannut 12 joukkueen SM-liigaa. Se oli silloin Euroopan kovin sarja. Jos haluamme kehittää pelaajia, Suomen kokoisessa maassa pitää olla vähemmän joukkueita. Sitä ei pääse pakoon mitenkään, Vallin muistutti.

Katso liigastudion keskustelu aiheesta kokonaisuudessaan artikkelin yläosan videolta.

