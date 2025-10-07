Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi tiistaina hallituksen suunnittelevan lakiesitystä, jolla osa sosiaalisesta mediasta kiellettäisiin alle 15-vuotiailta.
– Matkapuhelimet ja sosiaalinen media ryöstävät lapsiltamme heidän lapsuutensa, Frederiksen sanoi.
Pääministerin mukaan yli 60 prosenttia tanskalaisista 11–19-vuotiaista jää mieluummin kotiin ruudun ääreen kuin viettää aikaa ystäviensä kanssa.
Frederiksenin mukaan lakiesityksessä katsotaan, että lapset voisivat käyttää sosiaalista mediaa vanhempien valvonnassa 13 vuoden iästä lähtien.
Frederiksen ei täsmentänyt lakihankkeen aikataulua eikä sitä, mitkä sosiaalisen median palvelut olisivat mahdollisella kieltolistalla.
Australian parlamentti hyväksyi viime vuonna kiellon, jossa sosiaalinen media kiellettiin alle 16-vuotiailta. Lain toimeenpanosta ja sen valvonnasta ei kuitenkaan ole vieläkään kerrottu yksityiskohtia.
