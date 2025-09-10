Syyttäjän ilakoiva Facebook-päivitys oli väärin – "Ai että mä tykkään voittaa"

Syyttäjän ilakointi hovioikeuden tappotuomiosta ei ollut virkamiehelle sopivaa käytöstä, linjasi valtakunnansyyttäjän toimisto.

Aluesyyttäjä oli ajanut syytettä tapauksessa, jossa päihtynyt mies oli ampunut Kokkolassa vuonna 2024 lapsuudenystävänsä pistoolilla.

Käräjäoikeus oli tuominnut miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta, mutta Vaasan hovioikeus kovensi tuomion tapoksi. Se katsoi, että miehen olisi kysymyksessä olevissa olosuhteissa täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että aseessa on ollut patruuna, ase hänen menettelynsä seurauksena laukeaa ja laukaus osuu toiseen henkilöön ja henkilö menehtyy. Siksi miehen katsottiin syyllistyneen tahallisena henkirikoksena tappoon.

Syytettä ajanut aluesyyttäjä julkaisi tuomiolauselmasta kuvan Facebookissa eikä peitellyt tyytyväisyyttään ratkaisuun.

– Työ ei saisi mennä tunteisiin, mutta kyllä se vaan menee ja lujaa ainakin silloin, kun tuomio sotii omaa oikeustajua vastaan. Mutta siinä se nyt on satojen työtuntien, yöuniin säännöllisellä frekvenssillä hiipineen stressin ja uskomisen jälkeen. Käräjäoikeuden tuomitsema 3 vuoden ja 10 kuukauden törkeä kuolemantuottamus on nyt Vaasan hovioikeuden sinetöimänä 10 vuoden arvoinen tahallinen henkirikos. Ai että mä tykkään voittaa, aluesyyttäjä kirjoitti.

"Omiaan heikentämään yleistä luottamusta hänen toimintansa tasapuolisuuteen"

Apulaisvaltakunnansyyttäjän ja valtionsyyttäjän ratkaisussa muistutetaan, että syyttäjän toiminnan on oltava korostuneen puolueetonta, riippumatonta ja tasapuolista, eikä syyttäjän kommentointi sosiaalisessa mediassa saa vaarantaa luottamusta syyttäjään itsenäisenä ja riippumatomana lainkäyttäjänä.

Se arvioi, että aluesyyttäjän viestistä välittyy korostuneen tunneperäinen reaktio tuomioihin. Sen mukaan aluesyyttäjän virkansa puolesta hoitaman rikosasian kommentoinnissa olisi voinut odottaa enemmän neutraaliutta.

– (Aluesyyttäjän) kielenkäytöstä voi saada kuvan, että hänen henkilökohtaiset tunteensa voisivat vaikuttaa hänen virkatoimiinsa asiallisten perusteiden asemesta, mikä puolestaan on omiaan heikentämään yleistä luottamusta hänen toimintansa tasapuolisuuteen ja Syyttäjälaitokseen yleisesti, päätöksessä sanotaan.

Valtakunnansyyttäjän toimisto totesi aluesyyttäjän toimien olleen vastoin virkamieheltä edellytettyä asiallisen käyttäytymisen vaatimusta. Valtakunnansyyttäjän toimisto kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota virkamieslaissa säädettyyn käyttäytymisvelvollisuuteen. Muihin toimenpiteisiin asia ei päätöksen mukaan antanut aihetta.