Lähes 100 000 jäsenen Facebook-ryhmässä jouduttiin rajoittamaan anonyymejä julkaisuja, koska ylläpitäjät joutuvat jatkuvasti uhkailun kohteeksi.

Tällä viikolla Naistenhuone (sensuroimaton) -Facebook-ryhmässä ylläpitäjät joutuivat julkaisemaan poikkeuksellisen tiedonannon. Mahdollisuus anonyymeihin julkaisuihin poistetaan toistaiseksi.

Taustalla oli syy, jota useat ryhmän käyttäjätkään eivät välttämättä tule ajatelleeksi.

– Pahimmat tilanteet on olleet niitä, joissa joku anonyymisti ilmoittaa aikovansa vahingoittaa itseään tai tehdä pahaa jollekin toiselle, kertoo Sonja Povenius, yksi ryhmän ylläpitäjistä.

– Puretaan omaa pahaa oloaan ja uhataan tappaa itsensä, tehdä lapselle tai eläimelle jotain. Se on työllistänyt meitä todella paljon.

Poveniuksen mukaan ylläpitäjät ovat useita kertoja joutuneet soittamaan hätäkeskukseen.

– Koitamme auttaa hätäkeskusta ja poliisia mahdollisimman pitkälle. Olen joutunut kaivamaan ihmisestä kaikki tiedot, ja sitten poliisi on soittanut vielä kolmelta yöllä kysyäkseen lisätietoja.

– Pakkohan meidän on niihin reagoida, koska muuten pahimmillaan ihminen tekee itselleen tai toisilleen jotain.

Tappouhkauksia ja solvauksia

Facebookin ryhmissä on mahdollista sallia anonyymit julkaisut, joissa muut ryhmän jäsenet eivät näe julkaisijan nimeä, profiilikuvaa tai muita häneen yhdistettäviä tietoja.

Anonyymit julkaisut ovat usein kaikista eniten keskustelua herättäviä, koska niiden turvin uskalletaan kertoa arkojakin asioita.

Ryhmän ylläpitäjät kuitenkin näkevät, kuka julkaisun takana on. Joskus se on myös asettanut heidät vaikeaan asemaan.

– On ollut muutama tilanne, missä on kerrottu alaikäisen lapsen laiminlyönnistä. Kun olemme tehneet ilmoituksen ja poliisit tai sosiaalityöntekijät ovat menneet ovelle, nämä ihmiset totta kai ovat yhdistäneet sen meihin, koska me näemme julkaisijan tiedot, Povenius kuvailee.

Tuolloin ihmiset ovat hyökänneet ylläpitäjiä vastaan.

– Saamme kuulla, että olemme paskoja ihmisiä ja kaikki on meidän syytämme.

Kun mukaan lasketaan myös niin sanotusti turhat ja trollaavat anonyymijulkaisut, riitatilanteet ja häiriökäyttäytyminen kommenteissa sekä muuten vain sääntöjä rikkovat julkaisut, täytyy ylläpitäjien poistaa kymmeniä julkaisuja päivittäin.

Äärimmäisissä tilanteissa käyttäjä voidaan poistaa ryhmästä.

Silloin ylläpitäjät saavat usein osakseen haukkuja ja uhkailuja.

– Uhkaillaan, että etsitään meidän osoitteemme ja tullaan kotiovelle, ja on tullut tappouhkauksiakin.

– Olen kohta kymmenen vuotta ollut tuossa mukana, niin ihan laidasta laitaan on kaiken saanut aika pitkälti kuulla.

Hengähdystauko ylläpitäjille

Noin 90 000 ihmisen ryhmää ylläpitää Poveniuksen lisäksi seitsemän muuta henkilöä. He ovat kaikki vapaaehtoisia, eivätkä tienaa työstään mitään. Hommaa tehdään omien päivätöiden, perheen ja harrastusten sivussa.

Poveniuksen mukaan ylläpitäjistä on tullut keskenään kavereita. Hyvän porukan avulla työtä jaksaa konflikteista huolimatta.

– On siinä myös se, että tietää sen ryhmän hyödyttävän monia ihmisiä ja monet saavat sieltä apua.

0:52 Katso myös: Näetkö somessa ahdistavaa materiaalia? Näin nollaat algoritmit.

Päätöksestä poistaa anonyymit julkaisut on tullut Poveniuksen mukaan lähinnä positiivista palautetta. Vaikka ratkaisu ei kaikkea häiriökäyttäytymistä poista, antaa se ylläpitäjille ainakin hengähdystauon.

– Todella harva ilmeisesti edes tietää, kuinka paljon lokaa saamme niskaamme. Jäsenet ovat ymmärtäneet, että tuollainen käytös on ihan todellista joiltain ihmisiltä.

Hänen mukaansa ryhmähenki on kokoon nähden hyvä, vaikka kaikkia riitatilanteita hän ei itse ehdikään nähdä. Myös äärimmäisiin tapauksiin hän pyrkii suhtautumaan ymmärtävästi.

– Jos kokee, ettei apua muuten saa, kirjoitellaan meille tai sinne ryhmään hyvinkin uhkaavan sävyisiä viestiä. Ehkä se on viimeinen keino saada apua.