Nyt puhuu Ukrainan sotilas, joka on nähnyt Venäjän ihmisaaltotaktiikan omin silmin: "He lähettävät koko ajan lisää lihaa linjalle"

Nurmisen mukaan haastatellut sotilaat ovat lähdössä suoraan Donetskin rintamasuuntaan, jossa he liittyvät omaan joukkoonsa, joka tunnetaan Dudajevin pataljoonana.

MTV Uutisten haastatteleman ryhmänjohtaja Magan mukaan venäläisten toiminta on ollut samanlaista vuodesta 2014 lähtien.

– Se ei ole muuttunut mihinkään Venäjän taktiikasta Tshetshenian sodissa. He lähettävät vain koko ajan lisää lihaa linjalle. Tulee ensimmäinen aalto miehiä, sitten toinen aalto miehiä tuhottavaksi. Tämä jatkuu, kunnes kymmenennen aallon kohdalla he hakeutuvat joihinkin asemiin.

Venäjän armeijaa analysoiva Dara Massicot Rand Corporationista totesi helmikuussa brittilehti Financial Timesille maan armeijan hyökänneen alkuvuodesta useilla alueilla ihmisaaltotaktiikalla.

Tämä video Donetskin alueen Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit huonoina pidettyjen taktiikoiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Ukraina on väittänyt Venäjän hyökkäävän päivittäin yli 20 paikkakunnalla. Merkittäviin läpimurtoihin Kremlin joukot eivät ole kuitenkaan kyenneet, ja sen tappioita on kuvailtu paikoittain katastrofaalisiksi.

Suomen Maavoimien esikunnan majuri Mika Mäenpään mukaan Venäjä ei alkusodasta taistellut niin kuin oli harjoitellut. Sittemmin Venäjä on palannut sen perinteisten sotaoppien pariin.

– Sodan alussa kärsityt tappiot ovat haitanneet Venäjän vanhaan palaamista, mutta sotataidollisesti on palattu "toimi kuten harjoittelit" -ajatteluun.

Vanhaan palaamista ovat hankaloittaneet Venäjän kärsimät raskaat henkilöstö- ja kalustotappiot. Uusien joukkojen koulutustaso ei ole vanhojen tasolla. Venäjä on myös menettänyt valtavan määrän panssarikalustoa.

Ukrainan armeijan julkaisemalle videolle tallentui, kuinka Ukrainan itsemurhadrone iski venäläisten tankkiin. Videon on julkaistu tammikuussa 2023.

Venäjä olisi pitänyt pysäyttää jo aiemmin

Se on ollut etulinjoissa pahimmissa taisteluissa erikoisuutenaan tiedustelu, sabotaasit ja yllätysiskut venäläisiä vastaan, MTV Uutisten Nurminen raportoi.

Pataljoonan varakomentaja Muslim Madievin mukaan heille on "miehiä enemmän kuin tarpeeksi".

– Me olemme jo perustamassa uutta pataljoonaa, koska hyviä tulokkaita on niin paljon. Ja silloin kun emme ole rintamalla, me kouluttaudumme.