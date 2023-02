Tutkija: Venäjä pitää Suomea yhä imperiuminsa osana – "Siemenet kylvetty isoon konfliktiin"

– Venäjän ja lännen välillä on ollut hyvin pitkään vastakkainasettelu, jota ei ole yritettykään sovitella. Venäjä katsoo olevansa oikeutettu imperiumiin, ja se on täysin vastoin länsimaista ajattelua, jonka mukaan Venäjän ympärysmaat saavat päättää itse asemastaan, Giles määrittelee.

– Suomi on yksi niistä maista, joita Venäjä pitää osana historiallista perintöään ja aluettaan. Suomi on kyllä erikoistapaus, sillä se ei kuulu itäisen Euroopan siihen maaryhmään, joka oli Venäjän hallinnassa kylmän sodan aikana. Maiden suuntautuminen länteen on Venäjän mielestä täysin luonnotonta, ja historiallinen virhe, joka on korjattava.