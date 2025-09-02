Nyt puhuu Reetta Hurske

Vailla MM-kisapaikkaa jäänyt pika-aituri Reetta Hurske avautui kaudestaan Instagramissa. Suomen kolmikoksi valittiin Lotta Harala, Nooralotta Neziri ja Saara Keskitalo, joka ohitti valinnoissa tämän kauden suorituksillaan Hurskeen.

Hurske oli ollut mukana kolmissa edellisissä MM-kilpailuissa, mutta nyt Tokion kisat jäävät väliin, kun hän on kotiin jäävä varaurheilija. Viime kaudella ennätyksensä 12,68 (silloinen Suomen ennätys) kellottaneen Hurskeen kausi on ollut vaikea.

– Niinkuin moni minun juoksuja seuraava onkin varmaan huomannut, en ole kilpaillut elokuun alun jälkeen ja kesän juoksut päättyivät Kalevan Kisoihin. Urheiluvuosi 2025 on ollut vaikea, loukkaantumisten ja vaivojen sävyttämä. Toki pieniä pilkahduksia siellä täällä. Vuoden aikana liian monet väliin jääneet lajiharjoitukset, epävarmuus ja rohkeuden puute tekivät vuodesta vaisuhkon, Hurske kirjoitti.

Hurskeen kauden paras on kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa juostu 12,92. Sillä heltiää Suomen tämän kauden tilastossa viides tila. Edellä Haralan, Nezirin ja Keskitalon lisäksi on Vilma Mäki, joka on juossut 100 metrin aidat aikaan 12,88. 13 juoksusta Hurske on alittanut 13 sekunnin rajan viidesti. Näistä yksi tuli liian kovassa myötätuulessa.

– Kaikesta haastavuudesta huolimatta, saavutin tänä vuonna EM-halleista viidennen sijan! Noissa kisoissa onnistuminen niistä lähtökohdista oli upea suoritus ja voinkin olla suorituksestani ylpeä. Nyt on aika antaa keholle ja mielelle lepoa sekä palata parempana vuonna 2026. Nähdään pian, Hurske päätti.

Alla Hurskeen julkaisu.