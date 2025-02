Reetta Hurskeesta valitettava uutinen – Nooralotta Neziri kommentoi

Tampereen kansainvälisen hallikilpailun loppuhuipennukseksi torstaina oli pedattu pika-aitureiden Reetta Hurskeen ja Nooralotta Nezirin kaksinkamppailu. Rataesittelyssä kuitenkin ilmoitettiin, ettei Hurske juokse loppukilpailussa.

– Takareisi on kipeä, eikä hän pysty juosta. Hän katsoo aamulla, mikä on tilanne, ja katsoo sitten, mikä on kilpailusuunnitelma, tiedottaja Tapio Nevalainen kertoi.

Takareisivamma piti Hurskeen joulu–tammikuussa sivussa juoksuharjoituksista yli kuukauden. Kaksi vuotta sitten hän voitti EM-kultaa Suomen-ennätysajalla 7,79.

Neziriä jäikin harmittamaan, että kovin kilpakumppani ei päässyt lähtöviivalle.

– Oli sääli. Odotin tänään sellaista superkisaa, että olisi paineltu jotain 7,90-aikoja. Alkuerä kuitenkin jo näytti, ettei tänään ole lennokasta.

Voittoaika 8,11 sekuntia oli Nezirin, 32, talven kolmanneksi paras. Hurske ja Saara Keskitalo jakavat kotimaista kärkitulosta 8,03.

Vaihdon paikka

Jessica Kähärän vuoden ensimmäinen pituuskilpailu toi 651-senttisen hypyn. Hän oli illan kotimaisia onnistujia.

– Ihan tasaista tekemistä täällä Tampereella, Kähärä kuvaili viitaten viimekertaiseen tulokseensa 652.

Nuorten arvokisamitalisti ja hyppylajien moniosaaja muutti viime kauden päätteeksi Turkuun ex-kolmiloikkaaja Johan Meriluodon harjoitteluryhmään.

– Kun ei olympialaisiin päässyt ja seuraaviin on neljä vuotta, niin nyt jos koskaan on se vaihdon paikka.

Hallikauden kohokohdat ovat SM-kilpailut Kuortaneella 22.–23.2. sekä EM- ja MM-kisat maaliskuussa.