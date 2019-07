Nyt puhuu pissapoika-patsaan alle ajanut poliisi – tempauksen taustalla oli syvempi syy: "Meillä suorittavassa portaassa on sellainen olo, että kuvainnollisesti päällemme pissataan"

Poliisiautossa istui pissasuihkun alla vanhempi konstaapeli Pauli Mäenpää Helsingin poliisilaitokselta. Kenttätöissä järjestyspoliisina työskentelevä Mäenpää haluaa kertoa MTV Uutisille syvemmän syyn pissaavan pojan alla olemiseen.

– Symboliikka oli pissapoika ja sen alle ajettiin, mutta itsellä siinä oli syvällisempi tarkoitus. Meillä valitettavasti nykyään ainakin suorittavassa portaassa poliisissa on sellainen olo, että kuvainnollisesti meidän päälle pissataan, hän sanoo.

Viimeinen niitti oli työaikalinjaus

Mäenpään mukaan poliisissa on paljon asioita, jotka huonontavat työhyvinvointia. Viimeinen niitti on kuitenkin linjaus työajasta.

– Nyt meillä tulkitaan voimassaolevaa työehtosopimusta sillä tavalla, että matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikaa. Eli jos me lähdemme esimerkiksi Tampereelle joukkojenhallintaan mellakkavarusteissa, niin menemme sinne tunniksi töihin.



– Se on työaikaa, laitamme varusteet päälle, pakkaamme autot ja istumme poliisiautossa täydessä valmiudessa tekemään tehtäviä, joita meille määrätään. Mutta siinä kohtaa lyödään työaika poikki. Se aika mikä matkustamiseen menee, on omaa aikaa. Kun ollaan kohteessa, työaika jatkuu, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mukaan vapaa-aika, joka autossa on istuttu, ei kerrytä poliisin työtuntikertymää, vaan se joudutaan korvaamaan myöhemmissä vuoroissa, jolloin niistä tulee pidempiä.



Vaikeuttaa jaksamista

Mäenpää kokee, että uudella työaikalinjauksella on vaikutusta poliisien jaksamiseen.



– Mielestäni olemme ammattikunta, joka joustaa ja on valmis tekemään muiden hyväksi töitä. Olemme valmiita ottamaan aika paljon vastaan, mutta tässä menee tietty raja yli. Olemme töissä, eikä siitä makseta palkkaa. Sitä ei millään asenteella pysty hyväksymään, hän sanoo.



Poliisien koko palkkausjärjestelmä on Mäenpään mukaan menossa uusiksi.



Poliiseilla on tietty tehtävänkuvaa vastaava palkkaluokka, mutta tällä hetkellä on annettu kielto, joka estää omaan palkkaan vaikuttamisen. Eli teki työnsä kuinka hyvin tahansa, palkkaan se ei vaikuta.



Poliisit eivät tiedä mitä tehdä

Mäenpään mukaan tällä hetkellä ainoastaan kaksi henkilöä voi saada vuoden aikana palkankorotuksen.



– Meille on epäselvää, mitä me voimme tehdä ja kuka meidän puolesta voi jotain tehdä. Meillä on tietysti ammattiliitto, joka on nostanut asiaa esiin, mutta epätietoisuus on siinä, mistä nämä päätökset tulevat. Joissain laitoksissa maksetaan normaalisti siitä ajasta, mikä istutaan autossa.



"Ajankohta ei ollut sattuma"

Mäenpään mukaan ei voi olla sattumaa, että linjaus työajoista tehtiin nyt, kun Suomen EU-puheenjohtajuus alkoi.



– Esimerkiksi jos Oulusta tulee iso porukka, joka istuu autossa 10 tuntia ilman palkkaa, niin onhan se valtava säästö. Ehkä tämä on kokeilu, vedetään puheenjohtajuuskausi näin ja saadaan siinä hyvät säästöt ja katsotaan sitten tilannetta uudestaan.



– Ei varmasti ole sattumaa, että tämä linjaus tehtiin nyt, hän sanoo.

Jaksaminen koetuksella

Mäenpään mukaan poliisien jaksaminen on huonolla tasolla etenkin suorittavassa portaassa.



Hän itse kirjoitti alkuvuodesta mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, jossa hän kertoi poliisin tutkijoiden jaksamisesta ja heidän alistumisestaan siihen, etteivät he saa tutkia tapauksia. Tutkijoiden lisäksi myös kenttätyössä mennään minimiresursseilla.



– Mielenkiinnolla odotan hallituksen uutta linjausta. Tavoitteeksi on laitettu tietyt vasteajat, eli missä ajassa pitäisi olla tietyille tehtäville partio paikalla.



– Mikäli maakunnissa, joissa on kaksi partiota valtavalla alueella, tulisi toteuttaa kansalaisten miellyttämä vasteaika, niin näillä resursseilla poliisi on ilmeisetsi hankkimassa helikoptereita, Mäenpää sanoo.

Fyysisten vaatimusten keventäminen huolettaa

Mäenpää on huolissaan myös Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeista, joiden fyysisiä vaatimuksia on kevennetty. Hän myöntää, että hakijoiden on helpompi päästä kouluun sisään, mutta korostaa sitä, etteivät he pärjää työelämässä.



– Totta kai on täysi syy olettaa, että nyt kun on pääsykoeruljanssin käynyt läpi, niin on kykenevä poliisin työhön. Jos kenttähommissa käy niin, että ei vaan pysty suoriutumaan työstä, kun esimerkiksi fysiikka ei riitä tietyissä tilanteissa, niin se on valtava karhunpalvelus tälle henkilölle.



Hänen mukaansa toimenpiteet, joissa henkilö joudutaan yllä mainittujen syiden takia sivuuttamaan, ovat ikäviä kaikille.



Näissä tapauksissa henkilö voidaan siirtää tutkintapuolelle, ellei hän joudu vaihtamaan alaa kokonaan.



– Totuus on kuitenkin se, että poliisin työssä on välillä vaarallisia tilanteita, jolloin pitää olla fyysistä voimaa ja valmiutta toimia. Jos kentälle tulee sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty siihen, niin se tulee pitkässä juoksussa vaikuttamaan poliisin tehtävien hoitamiseen, hän sanoo.



Tämä aiheuttaa Mäenpään mukaan vaaratilanteita kentällä.



– Se on selvää, että jos partiossa ollessa joutuu oman tehtävänsä lisäksi huolehtimaan partiokaverin turvallisuudesta, niin uskallan väittää sen vaikuttavan omaan työturvallisuuteen ja tehtävien hoitoon.

Harvinainen avautuminen

Tyypillisesti poliisit eivät koskaan puhu näin avoimesti omaa ammattiaan koskevista asioista.



Mäenpäätä ei kuitenkaan huoleta olla esillä omalla nimellään ja kasvoillaan, sillä hän haluaa antaa asialle näkyvyyttä, jotta päättäjätkin ymmärtäisivät poliisien ahdingon.



– Asia pitää saada kuntoon, koska olen oikeasti huolestunut omasta ja kollegoiden jaksamisesta. Tämä pitää saada yleiseen keskusteluun.



– Haluan, että päättäjätkin ymmärtäisivät, että poliisissa voidaan oikeasti huonosti. Sairauslomat lisääntyvät, muut poistumat lisääntyvät ja ihmiset vaihtavat alaa hyvin paljon.



Moni vaihtanut työpaikkaa

Mäenpää työskentelee Helsingissä Malmin poliisipiirissä. Ainoastaan sieltä on lähtenyt tämän vuoden aikana hänen mukaansa valtava määrä kenttäkokemusta.