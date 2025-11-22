Poliisi on saanut useita ilmoituksia liikenneonnettomuuksista eri puolilta Uuttamaata. Ajokeli on paikoin huono ja tienpinnat ovat jäässä.
Poliisi varoittaa tiellä liikkujia huonosta ajokelistä etenkin itäisellä Uudellamaalla.
Tien pinnalle on paikoitellen muodostunut mustaa jäätä, minkä takia osa teistä on muuttunut erittäin liukkaiksi.
– Illan edetessä poliisille on ilmoitettu yhä enenevissä määrin liikenneonnettomuuksia. Vaikuttaa siltä, että osassa onnettomuuksista syynä on keliolosuhteisiin nähden liian suuri tilannenopeus, komisario Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta toteaa tiedotteessa.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tapahtui poliisin mukaan lauantaina useita peräänajoja sekä tieltä suistumisia.
Poliisi kehottaa autoilijoita varovaisuuteen ja varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa.
Kolme loukkaantui Ilmajoella pahassa kelissä
Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella tapahtui lauantaina iltapäivällä kahden auton nokkakolari. Pelastuslaitoksen mukaan kolme ihmistä kuljetettiin sairaalaan.
Onnettomuus tapahtui valtatiellä 3 Koskenkorvan kylältä Vaasan suuntaan.
Pelastuslaitoksen mukaan keli oli haastava. Onnettomuuden sattuessa tiellä oli muun muassa vettä ja räntää.
Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman neljän jälkeen iltapäivällä.
Ilmatieteen laitokselta varoitus
Ilmatieteen laitos antoi lauantaina varoituksia huonosta ajokelistä Suomen länsi-, keski- ja itäosiin lumi- ja räntäsateen vuoksi.
Myös jalankulkijoille sää on paikoin hyvin liukas.