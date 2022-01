Poliisi ei enää anna terveydenhuollolle virka-apua entiseen malliin – ylilääkäri: "Voi johtaa jopa ihmishenkien menetykseen"

Poliisihallitus on joulukuussa antanut poliisilaitoksille ohjaavan kirjeen, jossa selvennetään, millaisissa tilanteissa virka-apua terveydenhuollolle annetaan, kun kyseessä on tahdonvastainen hoito.

– Ei sillä lailla voi ajatella. Siellä on ollut hyvin erilaisia tilanteita ja hyvin erilaisia tapoja ratkaista niitä. On saattanut myös olla yksittäisiä tulkintaeroja sen suhteen, missä laajuudessa virka-apua annetaan ja mitä toimenpiteitä siihen sisältyy.

Terveydenhuoltohenkilöstö huolissaan

– Tämä on sama tilanne, mikä laissa on ollut koko tämän reilun 30 vuotta eikä se ole muuttunut mihinkään. Se, mihin on pakko juuri puuttua on, että poliisin virka-apu rajoittuu kuljetuksessa avustamiseen.