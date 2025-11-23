Jätkäsaaressa on kuultu laukauksen ääniä.

Poliisilla on käynnissä hälytystehtävä Helsingin Jätkäsaaressa.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että asiakas oli mennyt taksilla Jätkäsaareen ja jäänyt siellä pois. Pian tämä jälkeen oli kuulunut laukauksen ääniä, ja kuski oli nähnyt asiakkaan juoksevan.

– Taksikuski oli soittanut hätäkeskukseen kello 7.26, että alueella ammutaan. Hän oli kuullut laukauksia muistuttavia ääniä eli ilmeisesti niitä (laukauksia) on ollut enemmän kuin yksi.

Poliisin mukaan taksiasiakkaan henkilöllisyys ei ole selvinnyt,

Poliisi hälytettiin osoitteeseen Bahamankatu 5.

Tiedossa ei ole henkilövahinkoja.