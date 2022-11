Nyt puhuu kohulupauksen julmasti kiusaaman pojan äiti, NHL-seuran suuntaan kovaa kritiikkiä – "Se tässä suututtaa"

Boston herätti hiljattain pahennusta solmimalla tulokassopimuksen 20-vuotiaan Millerin kanssa, vaikka seuran tiedossa oli, että Miller kiusasi 14-vuotiaana kehitysvammaista luokkatoveriaan julmalla tavalla.

Sopimus sai paljon kritiikkiä osakseen ja Bostonin konkariosastokin kritisoi seurajohdon päätöstä Patrice Bergeronin ja Nick Folignon johdolla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Myöhään sunnuntaina Boston ilmoitti purkavansa Millerin sopimuksen välittömästi.

Millerin kiusaaman pojan Isaiah Meyer-Crothersin äiti Joni Meyer-Crothers on seurannut Bostonin sopimussoppaa tyrmistyneenä. Meyer-Crothers painottaa, ettei sopimusta olisi koskaan pitänyt edes tehdä.

– Ensinnäkään niin ei olisi pitänyt koskaan tapahtua. Mitchellin on saatava apua siihen, mitä hän teki pojallemme. Tämä voi olla onni onnettomuudessa, jotta hän saa tarvitsemaansa apua. Haluamme hänen saavan apua. Se on kaikista tärkein asia, Joni Meyer-Crothers toteaa The Athleticille.

Bostonin seurapomo Cam Neely kertoi seuran tiedotteessa, että uusien tietojen valossa Boston kokee parhaaksi, että Millerin sopimus puretaan välittömästi. Neely pyytää tiedotteessa myös anteeksi Meyer-Crothersin perheeltä tapauksen aiheuttamasta mielipahasta.

– Olen iloinen, että he pyysivät Isaiahilta anteeksi, koska he olivat sen velkaa. Silti tässä on kuitenkin uhri, joka traumatisoituu tästä kaikesta uudelleen, Meyer-Crothers sanoo.

Bostonin tiedotteessa puhutaan Millerin tekemästä "kehnosta valinnasta" ja "virheestä". Sanavalinnat antavat ymmärtää, että kyse olisi ollut vain yksittäisestä tapahtumasta, vaikka julma kiusaaminen oli todellisuudessa pitkäaikaista.

– Jos Bruins olisi soittanut meille, he olisivat tienneet, ettei kyse ollut vain yksittäisestä kerrasta. He olisivat voineet jutella Isaiahin kanssa kuullakseen hänen puolensa tarinasta. Se olisi estänyt kaiken tämän tapahtumasta uudelleen. Tämä luo suurta vahinkoa Isaiahille joka kerta, kun näin tapahtuu. Se ei ole oikein. He olisivat voineet soittaa meille. He olisivat tietäneet, ettei kyse ollut vain yksittäisestä tapauksesta.

– Virhe-sanan käyttäminen väheksyy kaikkea tapahtunutta. Minusta tuntuu, että ihmiset eivät ymmärrä tämän kaiken laajuutta. Se tässä suututtaa. Kukaan ei tiedosta sitä. He haluavat vähätellä sitä, mutta niin ei voi tehdä, Meyer-Crothers korostaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kun Boston tiedotti ensimmäisen kerran Millerin sopimuksesta, kertoi kohupuolustaja pyytäneensä anteeksi Isaiahilta. Tämä anteeksipyyntö on kuitenkin noussut nyt kyseenalaiseen valoon, sillä Miller pyysi anteeksi juuri ennen solmimaansa NHL-sopimusta.

Boston-kapteeni Bergeron kertoi aiemmin seurajohdon kysyneen häneltä mielipidettä Millerin sopimukseen juuri samoihin aikoihin, kun Miller otti yhteyttä Isaiahiin.

– Saimme anteeksipyynnön, koska Boston sanoi tekevänsä sopimuksen, jos hän pyytää anteeksi. Se on tyhjää ja pinnallista. Se ei tarkoita mitään. Hän teki sen sillä oletuksella, ettei sillä muka ollut mitään tekemistä jääkiekon kanssa.