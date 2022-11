NHL-seuran kohuvärväyksessä täyskäännös – kehitysvammaista piinanneen lupauksen sopimus purettu, tapauksesta uutta tietoa

– Uusien tietojen perusteella uskomme, että paras päätös on peruuttaa Mitchell Millerin mahdollisuus edustaa Boston Bruinsia, seurapomo jatkaa.

– Meillä on paljon huolenaiheita. Tuon kaverin on vastattava niihin sekä todistettava kaikille ja itselleen, että hän on muuttunut mies, jos hän haluaa tähän pukukoppiin, Foligno sanaili.