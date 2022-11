NHL-seura pestasi kehitysvammaista julmasti kiusanneen kohulupauksen – pelaajilta ja sarjapomolta tyrmäävä reaktio: "Hänen tekojaan ei voi hyväksyä"

– Kun olin kahdeksannella luokalla, käyttäydyin todella lapsellisesti ja kiusasin yhtä luokkatoveriani. Kadun syvästi tapausta ja olen pyytänyt kyseiseltä henkilöltä anteeksi. Haluan tehdä selväksi, että se mitä tein, on väärin ja hyväksymätöntä, Miller toteaa seuran tiedotteessa.

Koko NHL-uransa Bostonia edustanut Bergeron on toiminut seuran kapteenina vuodesta 2020-21 lähtien. Bergeron lähettää Millerin suuntaan painavan viestin.

– Toivottavasti hän on kasvanut ja muuttunut. Jos koppiin astelee sama 14-vuotias kaveri, häntä ei tulla hyväksymään, haluamaan ja toivottamaan tervetulleeksi tähän pukukoppiin.

Boston-hyökkääjä Nick Foligno on Bergeronin kanssa samoilla linjoilla.

– Kukaan tässä pukukopissa ei edusta tuollaista käytöstä. Ymmärrän, että hän oli tuolloin 14-vuotias, mutta tämä on meille paha pala purtavaksi. En aio valehdella – tuo uutinen oli vaikea kuulla. En usko, että kukaan oli kovinkaan iloinen, Foligno pohtii.

– Meillä on paljon huolenaiheita. Tuon kaverin on vastattava niihin sekä todistettava kaikille ja itselleen, että hän on muuttunut mies, jos hän haluaa tähän pukukoppiin.