Nyt puhuu Helsinki Seagullsin taustalle tullut liettualaismiljardööri: "Hallitus ja johtavat puolueet pelkäävät minua"

Suomalainen urheilu tuntee monia surullisesti päättyneitä tarinoita ulkomaisista seuraomistajista, jotka ovat saapuneet maahan rahaa ja menestystä luvaten. Tämän vuoksi moni tuntosarvi nousi pystyyn, kun pääosin tappiollista liiketoimintaa pyörittävä koripalloseura Helsinki Seagulls kertoi 15. elokuuta uudesta liettualaisomistajastaan ja paljasti samalla suuret suunnitelmansa nousta kilpailemaan Euroopan huipulle.

Seagullsin uuden osaomistajan, Basketball Holding Companyn, taustalla vaikuttavista liettualaisliikemiehistä paljastui nopeasti epäluuloa entisestään lisääviä yhteyksiä Venäjälle, joista on uutisoinut muun muassa Helsingin Sanomat. Viime viikolla esille nousi erityisesti miljardööriliikemies Gennadis Zhiemelis, joka on HS:n haastatteleman liettualaistutkijan mukaan luokiteltu yrityksineen kansalliseksi turvallisuusuhaksi Liettuassa.

Zhiemelis on lentoliikennealalla 68 eri maassa toimivan miljardiluokan yhtiön Avia Solutions Groupin pääomistaja peräti 60 prosentin osuudellaan.

– Zhiemelis ja hänen yhtiönsä ovat uhka kansalliselle turvallisuudelle. Se ei ole vain minun näkemykseni, siitä on oikeuden päätöksiä Liettuassa, Venäjän-tutkija Marius Laurinavicius totesi HS:lle.

MTV Urheilu on yrittänyt tavoitella Helsinki Seagullsin puheenjohtajaa Sinikka Kulvikia ja pääomistajaa Janne Kulvikia, mutta suomalaisomistajat eivät ole vastanneet haastattelupyyntöihin.

Sen sijaan Sinikka Kulvik loi viestillä yhteyden Basketball Holding Companyn Suomen-viestinnästä vastaavaan henkilöön, joka tarjosi MTV Urheilulle Zhiemelisin haastattelua.

"Ei mitään intressejä Venäjällä"

Zhiemelis vastaa videopuheluun hotellihuoneestaan Lontoossa. Puku yllään pöydän ääressä istuva 47-vuotias miljardööri pitää alkuun mittavan puheen koripalloinnostuksestaan. Liettuassa mikään muu urheilumuoto ei yllä vastaavaan asemaan, eikä Zhiemelis omien sanojensa mukaan poikkea valtavirrasta.

– Olen todella suuri koripallofani. Se auttaa aivojani irtautumaan bisnesmaailmasta, koska käytän valehtelematta 20 tuntia päivästä työntekoon. Olen yrittänyt etsiä tiekartan, miten voin sijoittaa koripalloon menettämättä niitä rahoja. Samalla voin pitää kiinni harrastuksestani, Zhiemelis kuvailee.

Koripallon sijaan on kuitenkin ensin kysyttävä Zhiemelisin Venäjä-yhteyksistä. Liettualainen tietää nousseen merkittäväksi aiheeksi suomalaismediassa. Hänen mukaansa ennen tätä asiaan ei ole juuri kiinnitetty huomiota Liettuan ulkopuolella.

Zhiemelis väittää, että nyt esille nostetut arviot hänen Venäjä-yhteyksistään perustuvat vanhentuneeseen tietoon.

– Kaikki toimintamme Venäjällä vuosina 2014–2018 on ollut julkista ja on sen jälkeen lakkautettu. Olemme nykyisin listattu yhtiö Dublinissa. Meillä on amerikkalainen osaomistaja Certares, joka osti osakkeita 2021. Olet oikeassa, on todella vaikea ymmärtää, että olemme maailmalla tunnustettu toimija, samaan aikaan, kun Liettuan valtion alaiset toimijat antavat tuollaisia lausuntoja, Zhiemelis pohjustaa.

Zhiemelisin omistama ASG on ollut toden totta Liettuan valtion turvallisuuspalvelun VSD:n syynissä. Konsernin yhtiöiden kaksi eri hanketta torpattiin Venäjä-yhteyksien vuoksi. Tuorein Vilnan lentoaseman hallirakennusta koskeva päätös pidettiin voimassa maan korkeimmassa oikeudessa valituskierroksen jälkeen vielä viime vuonna.

– Emme saaneet laajentaa ennen vuotta 2020 johtuen aiemmista Venäjä-sijoituksistamme, joista me kuitenkin luovuimme vuonna 2018. Vielä 2020 meidän laajentumisemme estettiin, ja siinä kaikki. Asianajajamme valitti päätöksestä, ja tapauksen käsittelyt kestivät vuosia. Asianajajamme hävisivät sen lopulta 2023, Zhiemelis kertaa.

Voitko vakuuttaa, että sinulla ja yhtiölläsi ei ole enää suhteita Venäjälle tai Venäjän turvallisuuspalveluun?

– Katkaisin bisnesyhteyteni Venäjälle 2018. Lopetimme kaikki toiminnot yhtiöissämme toisena päivänä sodan alkamisen jälkeen. Miksi pystyimme siihen? Koska liiketoimintamme oli jo olematonta. Meillä ei ole yhtiötä, ei työntekijöitä, ei mitään intressejä Venäjällä.

– Minä en henkilökohtaisesti ole ollut Venäjällä 3,5 vuoteen, joten olin edellisen kerran siellä 1,5 vuotta ennen sodan syttymistä. Ja jos olisi jotain linkkejä Venäjälle, uskon, että journalistit löytäisivät ne. Mutta mitään uutta helmikuun 2022 (sodan syttymisen) jälkeen ei ole tullut esiin.

Miksi Liettuan turvallisuuspalvelu VSD ja Helsingin Sanomiinkin haastateltu tutkija sitten pitävät sinua ja yhtiötäsi kansallisena turvallisuusuhkana?

– Henkilökohtaisesti uskon, että hallitus ja johtavat puolueet pelkäävät minua Liettuassa, koska meillä on varoja. Yhtiömme arvo on tällä hetkellä yli neljä miljardia dollaria. Omistan yhä 60 prosenttia. Yhteyteni ympäri maailman ovat todella laajat. Tapaan jatkuvasti ihmisiä, jotka eivät koskaan vieraile Liettuassa.

Zhiemelis kuvailee Liettuan ”ekosysteemin” olevan hyvin erilainen kuin Suomessa. Hän viittaa maan sisäiseen kilpailutilanteeseen, jossa monet toimivat hänen väitteensä mukaan nauttivat valtiolta erityistä suojelua.

Zhiemelisin puheiden perusteella BHC:n rahoittama vilnalaisseura BC Wolves ärsyttää monia paikallisia toimijoita. Liettuassa kaikki kiertyy Zhiemelisin mukaan koripallon ympärille.

– Minä olen pelannut koripalloa, (vilnalaisen kilpailijaseuran) Rytasin omistaja on pelannut koripalloa, tämä niin sanottu journalisti (Laurinavicius) on pelannut koripalloa, ja valtion turvallisuuspalvelun johtajan poika pelaa koripalloa. Kaikki pelaavat koripalloa Liettuassa. Meillä on todella pienessä ekosysteemissä hyvin erilaisia intressejä.

– Luottakaa minuun, en tule pettämään Suomea. Lukekaa rivien välistä, mitä kilpailijamme pienessä koripallokylässä väittävät.

Puolustuspuheessaan Zhiemelis huomauttaa ASG:n saaneen 300 miljoonan dollarin investoinnin amerikkalaisyhtiö Certaresilta vuonna 2021, jo ennen kuin yhtiö siirrettiin Liettuasta Irlantiin.

– Meistä tuli Liettuan suurin yksityinen yritys amerikkalaisen investoinnin avulla. Luuletko, että amerikkalaiset ovat tyhmiä? Luuletteko, että he eivät tarkistaneet taustojamme ja arvioineet kaikkia papereitamme? Tässä on suuri ristiriita. Tämä osoittaa, mikä on faktaa, ja mikä on paikallisten etupiirien ja paikallisen hallinnon manipulaatiota, Zhiemelis lataa.

Suunnitelmissa kymmenen seuran rypäs

Suomalaista epäluuloa hälventääkseen Zhiemelis perustelee Basketball Holding Companyn pyrkimyksiä Helsinki Seagullsiin osana suurempaa suunnitelmaa.

– Sijoitamme varmasti rahaa Seagullsiin, mutta en väitä, että ensi kaudella budjetti olisi yhtäkkiä kolme miljoonaa nykyisen 800 000 euron sijaan. Meidän sopimuksemme on, että sijoitamme jatkuvasti seuraan. Mutta haluamme rakentaa kestävän urheiluorganisaation ja odottaa eurooppalaisen koripallon vallankumousta. Seagulls on silloin paalupaikalla pohjoismaisena seurana. En näe parempaa paikkaa pohjoismaiselle koripalloseuralle kuin Helsinki. Harkitsimme Kööpenhaminaa ja Tukholmaa, mutta pidimme niitä lopulta huonompina, Zhiemelis kertoo.

Yhtenä pääomistajana ja neuvonantajana BHC:ssä vaikuttava Zhiemelis sanoo yhtiön aikovan rakentaa jopa kymmenen koripallojoukkueen seuraryppään, joka vertautuisi jalkapallossa vaikuttavaan ja Manchester Cityn omistavaan jättiyhtiöön City Football Groupiin.

– City Football Group on paras esimerkki. Se omistaa 12 seuraa. Sitä kohtaan on toki ollut paljon vihaa ja niin edelleen, mutta urheiluseurayhtiönä se on maailman toiseksi arvokkain NBA-seura Boston Celticsin jälkeen.

Zhiemelisin mukaan yhtiön tarkoituksena on lisätä katalogiinsa Helsingin lisäksi vielä kaksi uutta seuraa ja kaupunkia tämän vuoden aikana.

Samalla Zhiemelis uskoo eurooppalaisen koripalloilun mediaoikeuksien arvon vallankumoukselliseen kasvuun tulevina vuosina.

– Tällä hetkellä koripalloseurojen omistaminen Euroopassa ei ole liiketoimintaa, koska ei ole mediaoikeuksien myyntiä. Mutta kun vallankumous tapahtuu, ja eurooppalainen koripallo saa valuaationsa kohdalleen, siitä tulee ainakin miljardin dollarin suuruista bisnestä, Zhiemelis arvioi.

– Puhun mielelläni vallankumouksesta, koska suurimmat rahat voi tehdä silloin, kun vallankumous on tapahtumassa.

Nykyisellään eurooppalaisen koripalloilun ykköskilpailun Euroliigan mediaoikeuksien arvo on 42 miljoonaa dollaria vuodessa. Samaan aikaan muun muassa NBA saa vuositasolla uudesta mediasopimuksestaan 6,9 miljardia dollaria vuodessa.

– 164 kertaa suurempi mediasopimus Yhdysvalloissa kuin Euroopassa ei ole kestävä tilanne. Eurooppa on tällä hetkellä pelaajatuottaja NBA:lle. Teidänkin tähtenne, Lauri Markkanen, sai 238 miljoonan dollarin sopimuksen, ja se osoittaa, mitä NBA pystyy tällä hetkellä tarjoamaan.

Zhiemelis tunnustaa, että toiveikas kasvusuunnitelma ei välttämättä toteudu, ja sijoitukset koripalloon tekevät lopulta tappiota.

– Ehkä tämä kunnianhimoinen projektini ei tule onnistumaan. Ehkä menetän koripalloiluun sijoittamaani rahaa. Se ei kuitenkaan lopulta ole miljardeja, vaan miljoonia. Ainakin minulla on hauskaa samalla, kun saan muuttaa koripalloilua hieman. Ja minä muutan sitä. Organisaatiomme neuvottelee ja konsultoi jatkuvasti Fiban, NBA:n ja muiden osallisten kanssa. Se osoittaa, että katsomme tämän kortin.

Areenavisioissa käänne

Helsinki Seagullsin julkilausutuissa visioissa on aiemmin kerrottu BHC:n kiinnostuksesta Helsingin areenaan, joka seisoo tällä hetkellä pakotteiden vuoksi tyhjillään Ilmalassa.

Zhiemelis tunnustaa, että hallin tilanne on vaikea. Puheiden perusteella ostoaikeista on ainakin toistaiseksi luovuttu. Zhiemelis ehdottaa, että halli pitäisi pakotteista huolimatta ottaa käyttöön niin sanotun operaattorin avulla.

– Meillä on esimerkkejä maailmalla yhtiöistä, jotka on otettu haltuun, jotta tehtaat pysyisivät toiminnassa ja ihmiset saisivat pitää työnsä. Valtiot nimittävät operaattorin pyörittämään niitä. Niin minä tekisin Helsinki-hallille, jos olisin Suomen valtiojohdossa.

– Kannustan valtiojohtoa ja paikallishallintoa siihen, että areenalle nimitetään käyttäjä, joka saa toimia operaattorina siihen asti, kunnes sanktiot poistuvat.

Helsinki Seagulls pelaa tällä hetkellä kotiottelunsa Töölön Kisahallissa. Zhiemelis ennakoi tähän muutosta jo nopeallakin aikavälillä. Hänen mukaansa nyt pohdinnassa on Helsingin jäähalli Nordenskiöldinkadulla.