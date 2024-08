Teemu Selänne valmis rikkomaan boikottirintaman – Helsingin areenan ympärillä tapahtuu

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan Helsingin kaupunki on ollut tietoinen sekä Teemu Selänteen että liettualaisyhtiö Basketball Holding Companyn pyrkimyksistä saada Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen keväällä 2022 tyhjäksi jääneen Ilmalan areenan käyttöoikeudet itselleen.

STT uutisoi torstaina Teemu Selänteen aikeista vuokrata Helsingin areena. Uutisen mukaan Selänne on käynyt jo keskusteluja asiasta.

Käyttämättömäksi jääneen entisen Hartwall-areenan tilanne on ollut jo yli kahden vuoden ajan kuuma peruna niin Helsingissä kuin Suomen valtiojohdossa, ja toistaiseksi pattitilanne on säilynyt muuttumattomana. Halliyhtiön osakkeista yritettiin kiivaasti saada kaupat aikaiseksi viime keväänä , mutta lopulta suomalaissijoittajien neuvottelut pakotteiden alaisten venäläisomistajien kanssa eivät johtaneet mihinkään konkreettisen toimeen ennen kesäkuun loppuun asetettua, EU-pakotepaketin suomaa määräaikaa.

Kauppojen kariutumisen jälkeen loppukesästä onkin yllättäen noussut esille hallin vuokraaminen sen nykyisiltä omistajilta. MTV Urheilun ymmärryksen mukaan hallin vuokraamisen mahdollisuus on ollut tiedossa jo pidempään, mutta aiemmin ainakaan yksikään kotimainen taho ei ole harkinnut asiaa vakavasti ennen tätä.

– Faktat ovat samat kuin vuosi sitten. Omistajat ovat venäläisiä, ja Helsinki Halli Oy on yleisesti boikotissa, asiaa läheltä seuraava sisäpiiriläinen summaa MTV Urheilulle.

Liettualaisen Basketball Holding Companyn omistaman sijoituskonsernin Quadro Capitalin varallisuuden jäljet johtavat puolestaan suoraan Venäjälle, jossa yhtiön perustaja Giedrius Pukas on tehnyt merkittävän osan omaisuudestaan ennen vuotta 2022. Pukasin taustoja on selvittänyt tarkemmin muun muassa Helsingin Sanomat .

Miten hallin vuokraaminen käytännössä tapahtuisi, siitä on MTV Urheilun lähteillä esittää vain alustavia arvioita. Selvää on, ettei Helsinki Halli Oy:n taustalla olevat venäläisomistajat voi pakotteiden vuoksi hyötyä vuokrauksesta taloudellisesti.

– Siinä vain siirretään ongelmaa, vaikka rahat menisivät kaikki sulkutilille. Totuus on se, että jos he jonain päivänä pääsevät pakotteista, he palaisivat jälleen päätösvaltaisiksi omistajiksi, sisäpiiriläinen huomauttaa.