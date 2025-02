MTV tapasi suomalaisen Interpolin etsintäkuuluttaman liikemiehen: "Vankila oli yli 120-vuotias, vankien vaatteet yhtä vanhoja"

Thomas Zilliacus herätti pari vuotta sitten kansainvälistä huomiota, kun hän yritti ostaa Manchester Unitedin ja myöhemmin Inter Milanin kaltaisia jalkapallon suurseuroja. Samalla hän on käynyt vuosien ajan Singaporessa kamppailua, joka johti vuosi sitten kansainväliseen etsintäkuulutukseen ja lopulta pidätykseen.

Liikemies Thomas Zilliacus ylitti autollaan Itävallan ja Saksan välisen rajan toukokuussa 2024. Pian rajanylityksen jälkeen edessä oli poliisin tarkastuspiste, jossa ohjattiin sivuun varsinkin ulkomaisissa rekistereissä olevat autot. Poliisi lähti Zilliacuksen passin kanssa takahuoneeseen ja palasi pian synkällä viestillä.

– Hän sanoi: Herra Zilliacus, te olette Interpolin Red Notice -listalla. Siinä minut sitten vangittiin, Zilliacus kertoo.

Red Notice -etsintäkuulutuksen taustalla oli Singaporessa annettu pidätysmääräys.

Sellissä aikaa hahmotella muistelmia

Zilliacus vietiin Münchenissä sijaitsevaan Stadelheimin vankilaan, josta hänet myöhemmin päästettiin vapaaksi takuita vastaan. Hän vietti viikon sellissä, jossa ei ollut hänen mukaansa kunnon valaistusta tai lämmitystä.

– Ei siellä kovin kivaa ollut. Vankila oli yli 120 vuotta vanha ja vankien vaatteet taisivat olla yhtä vanhoja, siltä ne ainakin tuntuivat. Yhteyttä sain pitää vain lakimieheeni. Käytössä oli vain paperi ja kynä, ja se hyvä puoli tässä episodissa oli, että pääsin viimein aloittamaan muistelmieni kirjoittamisen. Ehkä niitä luetaan nyt suuremmalla mielenkiinnolla.

Zilliacus oli lähtenyt Itävallasta kohti Suomea, koska tarvitsi lääkärihoitoa rintakipuihin. Koronan pitkäaikaiset vaikutukset rassaavat häntä edelleen, ja varsinkin pitkät lentomatkat ovat pannassa lääkärien suosituksesta.

Vapautumisen jälkeen Zilliacus joutui jäämään Saksaan vielä yli viideksi kuukaudeksi, kun paikalliset viranomaiset käsittelivät Singaporen luovutuspyyntöä. Se todettiin lopulta perusteettomaksi ja Zilliacus pääsi lokakuussa matkustamaan Suomeen.

Suomen syyttäjälaitos totesi omassa ratkaisussaan, että Zilliacusta ei pyydetä luovutettavaksi Saksasta. Suomen lakien mukaan kyseessä olisivat voineet olla törkeä kirjanpitorikos ja törkeä petos. Syyttäjän mukaan käytössä olleista singaporelaisista asiakirjoista ei kuitenkaan käynyt ilmi näyttöä mistään rikoksesta tai mikä olisi ollut Zilliacuksen osuus niissä.

Singaporen poliisin edustaja kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että poliisitutkimuksiin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä kommentoida julkisuudessa. Poliisi julkaisi tiedon Zilliacuksen ja kolmen muun yhtiön johtohenkilön etsintäkuulutuksista lähes vuosi sitten. Zilliacuksen mukaan hänen asianajajansa neuvottelevat parhaillaan paikallisen syyttäjän kanssa, nostetaanko asiassa syytteitä.

Nokiasta liikemiesuralle Aasiassa

Thomas Zilliacus muutti 1980-luvun puolivälissä Singaporeen toimiessaan Nokian johtajana Aasiassa. Yhtiön jätettyään hänen uransa liikemiehenä lähti kunnolla liikkeelle. Suomessa hän ehti toimia myös Nokian viestintäjohtajana.

Rikosepäilyt liittyvät Yuuzoo -nimiseen yritykseen, jota Zilliacus oli perustamassa vuonna 2008. Singaporen pörssiin vuonna 2014 listautunut Yuuzoo yhdisteli liiketoiminnassaan muun muassa verkko-ostamista ja -maksamista, sosiaalista mediaa sekä pelaamista. Alustayhtiöt ovat nykyään jo arkipäivää, mutta tuolloin kyse oli vielä uudesta ilmiöstä.

Zilliacus toimi aluksi yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtaja, mutta jättäytyi myöhemmin pois toimitusjohtajan paikalta. Hän oli myös merkittävä osakkeenomistaja.

Yuuzoo laajensi toimintaansa yli 20 maahan ja laajenemista toteutettiin franchise-sopimuksilla. Käytännössä pienemmät paikalliset yritykset saivat maksua vastaan käyttöönsä Yuuzoon alustan ja teknologian.

Aluksi Yuuzoo otti maksut rahana, mutta myöhemmin se alkoi hankkia itselleen kyseisten franchise-yritysten osakkeita. Zilliacuksen mukaan idea tuli yhtiön silloiselta myyntijohtajalta.

– Totesimme, että jos tuote lähtee hyvin liikkeelle, voi osakkeiden arvo monikymmenkertaistua. Sen jälkeen voimme myydä ne huomattavasti paremmalla hinnalla kuin mitä kertamaksusta saisi, Zilliacus kertoo.

Juuri osakkeet ja niiden arvo muodostuivat keskeisiksi Yuuzoon ongelmissa. Listaamattomien yritysten osakkeiden arvon määrityksessä käytettiin apuna suurta kansainvälistä tilintarkastusyhtiö Deloittea. Zilliacus ja yhtiön muu johto luottivat Deloitten arvioihin.

"Se olisi ollut kyllä aika hemmetin tyhmää"

Maaliskuussa 2018 Singaporen pörssi keskeytti kaupankäynnin Yuuzoon osakkeella. Zilliacus kertoo entisen talouspäällikön esittäneen julkisuudessa väitteitä, joiden mukaan yhtiön tapa ilmoittaa lisenssisopimuksista saatuja tuloja olisi vastoin paikallisia lakeja. Väitteiden mukaan yhtiö olisi osavuosikatsauksissaan liioitellut tuottojaan yli neljällä miljoonalla dollarilla vuosina 2015 ja 2016.

Yuuzoo pestasi konsulttiyhtiö Ernst & Youngin tutkimaan syytöksiä. Prosessiin tuli mukaan myös pörssi ja myöhemmin myös poliisi.

– Poliisin mukaan osakkeita ei olisi pitänyt lainkaan kirjata tuloksi. Se on aika hämmentävää, koska jos myymme jotain ja saamme siitä maksun, niin totta kai se on tuloa. Kyse on vain siitä, onko maksun arvo a, b vai c, Zilliacus sanoo.

Zilliacus pohtii myös, että mikäli hän olisi halunnut hyötyä yhtiön osakkeen kallistumisesta parempien talouslukujen myötä, olisi hänen kannattanut myydä omistuksiaan.

– Olin Yuuzoon selkeästi suurin osakkeenomistaja. En koskaan myynyt yhtäkään osaketta pörssissä, vaan päinvastoin ostin miljoonilla osakkeita, koska uskoin yhtiön tulevaisuuteen. Eli ensin olisin liioittelemassa osakkeen arvoa ja sitten ostanut korkeammalla hinnalla. Se olisi ollut kyllä aika hemmetin tyhmää.

Toimitusjohtajalle sakot huolimattomuudesta

Zilliacuksen tausta on viestinnässä ja markkinoinnissa ja omien sanojensa mukaan hän keskittyi ehkä liikaa kasvattamaan yhtiötä. Valvontaan ja hallintoon olisi pitänyt yhtiössä panostaa enemmän. Jälkikäteen ajatellen hän olisi ottanut hallitukseen enemmän tilintarkastuksen ammattilaisia.

Toistaiseksi ainoa tapauksessa tuomittu on Yuuzoon entinen toimitusjohtaja, jolle langetettiin viime vuonna lähes 30 000 Yhdysvaltain dollarin sakot huolimattomuudesta yhtiön talouslukujen ilmoittamisessa. Osana syyttäjän kanssa tehtyä sopimusta hän myönsi neljästä syytteestä yhden. Zilliacuksen mielestä tämäkin oli väärin, sillä luvut olivat kunnossa eikä mitään väärää ollut tapahtunut.

– Sakon määrästä voi päätellä, että isosta kakusta päädyttiin aika pieneen leivokseen. Singaporessa on sellainen tyyli, että virheitä ei kovin helpolla myönnetä, varsinkaan valtion taholta. Jos on kerran lähdetty liikkeelle, ei ole järjestelmän mukaista todeta, ettei mitään vääryyttä ollutkaan.

Etsintäkuulutuksesta monenlaista haittaa

Oli vääryyttä tapahtunut tai ei, on Interpolin Red Notice eli etsintäkuulutus Zilliacuksesta edelleen voimassa. Vetoomus sen kumoamiseksi on jätetty, mutta jonossa riittää muitakin tapauksia.

Etsintäkuulutus on Zilliacuksen mukaan vailla pohjaa, koska hän ei ole pakoillut viranomaisia missään vaiheessa. Hän sanoo informoineensa viranomaisia ulkomaanmatkoistaan, ja uusineensa matkustuslupansa tasaisin väliajoin. Viranomaiset olivat hänen mukaansa myös tietoisia lääkärien määräyksestä välttää lentämistä.

– Halusin ja haluan edelleen Singaporeen. Se on kotini. Haluan esittää todisteet syyttömyydestäni. Olen tarjoutunut olemaan kuultavana videon välityksellä tai tulemaan Singaporen suurlähetystöön johonkin maahan. Mutta tähän ei ole suostuttu, mikä on outoa, jos asiat halutaan selvittää.

Etsintäkuulutuksia käytetään myös hyväksi

Thomas Zilliacus ei ole ainoa, joka sanoo kokeneensa Interpolin etsintäkuulutuksen epäoikeudenmukaisena. Autoritaarisia maita kuten Venäjää, Kiinaa, Irania ja Turkkia on syytetty järjestelmän hyväksikäytöstä hallinnon kritisoijien vangitsemiseksi ja hiljentämiseksi.

Euroopan parlamentin raportissa vuonna 2019 todettiin, että Interpolin olisi edelleen parannettava toimintaansa ja lisättävä järjestelmän läpinäkyvyyttä. Raportissa kiinnitettiin huomiota myös riittäviin resursseihin, sillä Red Notice -ilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti vuosituhannen alusta lähtien.

Interpol toimii kuin ilmoitustaulu, johon jäsenvaltiot voivat tehdä ilmoituksia etsimistään henkilöistä. Ilmoituksilla on eri värejä sen mukaan, millaisesta tapauksesta on kyse. Punainen ilmoitus (Red Notice) koskee henkilöä, jonka jokin jäsenmaa haluaa kiinniotettavaksi rikoksesta epäiltynä. Toisin kuin yleensä luullaan, kyse ei ole kansainvälisestä pidätysmääräyksestä.

Jalkapallojätin osto pysähtyi kuin seinään

Etsintäkuulutuksesta koituu Zilliacuksen mukaan monenlaista harmia. Liiketoiminta on tällä hetkellä käytännössä pysähtynyt ja hänen tilejään on suljettu.

– Ihmettelen miksi, koska minua ei ole edes syytetty mistään ja vielä vähemmän tuomittu. Olen myös esittänyt todisteita pankeille, ettei rikosta ole tapahtunut. Interpolin etsintäkuulutus on sinällään jo rangaistus, koska siinä tuhotaan ihmisen maine, liiketoiminta ja elämä monella tavalla.

Osakekaupan keskeyttämisen jälkeen Yuuzoon toiminta kuihtui eikä yhtiöllä ole enää toimintaa. Yhtiöstä lähes kolmanneksen omistanut Zilliacus arvioi kärsineensä satojen miljoonien tappiot, joita kansainvälinen etsintäkuulutus on vain pahentanut.

– Viime keväänä olin hyvin lähellä saada kasaan rahoituksen Inter Milanin ostamiseksi. Se pysähtyi kuin seinään, kun rahoittajat kuulivat etsintäkuulutuksesta median kautta. On tämä aika kallis spektaakkeli minulle henkilökohtaisesti ollut.