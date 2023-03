Suomalaispohatan mahtipontinen tarjous löi kaikki ällikällä – paljastaa valttikorttinsa ostokilvassa Manchester Unitedista

Zilliacuksen tarjous Manchester Unitedista on poikkeuksellinen konsepti, jossa tarkoitus on antaa päätäntävaltaa faneille.

– Jos fanit saataisiin mukaan tähän – ei vain omistajiksi mutta myös päättäjiksi. Haluan rakentaa sellaisen kuvion, että mitään päätöksiä ei tehdä ilman fanien enemmistön tukea. Jos enemmistö on jotain päätöstä vastaan, niin silloin sitä ei tehdä, Zilliacus kertoo konseptistaan.

Zilliacuksen idea on vastaisku jalkapallossa vallaallaan olevalle ilmiölle, jossa seurat valuvat toinen toisensa jälkeen öljysheikkien, miljardöörien ja oligarkkien käsiin.

– Seurat ovat olleet heidän henkilökohtaisia leikkikalujaan, ja fanit on usein jätetty sivuun. Se on alkanut ärsyttää. Jalkapalloseura on fanien summa, ja ilman faneja ei ole seuroja, Zilliacus perustelee.