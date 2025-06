Seurapomo avasi Helsinki Seagullsin karua kohtaloa – Henrik Dettmannilta painava puheenvuoro: "Ihan metsäkansan touhua"

Helsinki Seagullsin toimitusjohtaja Milla Valjus ja Suomen koripallomaajoukkueen entinen päävalmentaja ja Korisliiton valmennuksenjohtaja Henrik Dettmann kommentoivat MTV Urheilulle helsinkiläisseuran tukalaa tilannetta.

MTV Urheilu uutisoi sunnuntaina, että Helsinki Seagulls on luopumassa Korisliigan sarjapaikastaan. Vielä viime vuoden elokuussa Seagulls järjesti mahtipontisen tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi liettualaisen Basketball Holding Companyn (BHC) ostavan kymmenen prosenttia seuran omistuksesta.

Tiedotustilaisuuden mukaan rahoitusvastuun piti siirtyä heti liettualaisille ja omistusosuuden piti viisivuotisen sopimuksen aikana kasvaa hiljalleen suuremmaksi.

Nyt tilanne on kuitenkin kääntynyt päälaelleen. Seagullsin pitkäaikaiset miljonääriomistajat Janne ja Sinikka Kulvik ovat jäämässä pois seuran toiminnasta ja täten seura on aikeissa luopua sarjapaikastaan.

Helsinki Seagullsin toimistusjohtaja Milla Valjus avasi MTV Urheilulle syitä siihen, miksi kauppa BHC:n kanssa kariutui. Valjuksen mukaan Seagullsin käyneen taustavalmisteluja ja keskusteluja liettualaistahon kanssa vielä toukokuun lopullakin asti.

– Pääkaupunkiseudun olosuhteiden vaikeus kansainvälisiä pelejä ajatellen oli varmasti se suurin syy eli se, että sopivan kapasiteetin korishallia ei ole ja jäähallien muokkaaminen koripalloareenoiksi maksaa lähtökohtaisesti useita kymmeniä tuhansia, kun mukaan lasketaan vuokra, infran rakentaminen, logistiikka- ja työvoimakulut, Valjus viestittää sähköpostitse.

– Tässä hävisimme vertailun muille eurooppalaisille kaupungille, jotka sijoittajilla olivat oli vaihtoehtoina, Valjus jatkaa.

Valjus myöntää, että jättiuutinen tuli luonnollisesti shokkina koko joukkueelle.

Seagulls-pomo korostaa, että seura on kuitenkin hoitanut kaikki päättyneen kauden maksuvelvoitteensa joukkueenjäsenille, vaikka seuran tulevaisuuden yllä onkin nyt jättimäisiä kysymysmerkkejä.

– Tällainen uutinen on varmasti aina shokki ja yllätys, ja vaikea sanoa mikä olisi oikea-aikainen ilmoitus, kesken pelikauden sitä ei voi tehdä, joten pelikausien välissä on se oikea paikka viestiä muutoksista. Luonnollisesti oltaisiin toivottu, että Liettua-kuvio olisi selvinnyt paljon aiemmin, jolloin eri skenaariot olisi ollut mahdollista suunnitella ja viestiä aiemmin, Valjus kertoo.

Koripalloliiton valmennuksenjohtaja Henrik Dettmann harmittelee Seagullsin kohtaloa. Hän kuitenkin osasi odottaa nykyisten seuraomistajien vetäytymistä.

– Eihän se ole mikään upea uutinen, mutta olihan se odotettua. Tiedän, että he (Kullvikit) ovat pitkään hakeneet jatkajaa tuohon. Toivottavasti semmoinen löytyy, Dettmann sanoo MTV Urheilulle.

Olosuhteet isoin ongelma

Dettmannin mukaan yksi Seagullsin omistajakaupan kariutumisen syistä liittyy nimenomaan olosuhteisiin.

– Suomessa ei ole sellaista tahoa, joka haluaa luoda sellaiset olosuhteet, että isot investoijat lähtisivät tänne toimimaan. Se on ihan selvä asia, että jos menet johonkin toiseen maahan, siellä tarvitaan ensin halli, sitten vielä pussillinen rahaa ja iso halaus. Suomessa lähtökohta on, että älä tule tänne sotkemaan meidän pieniä kuvioitamme, Dettmann sanoo.

– Viime kädessä tätä urheilubisnestä ei voi pyörittää, jollei ole riittävän hyvät toimintaolosuhteet. Suomessa sellaisia ei ole kuin Tampereella.

Varsinkin Helsingin nykyisistä sisäpalloiluolosuhteista Dettmann on hyvin huolestunut.

– Helsingissä ei ole ollut riittäviä olosuhteita minkään viihdeurheilun tai viihdetapahtumien tekemiseen. Se näkyy kaikkialla. Tampere on osoittanut sen, että siellä pystytään tekemään. Me (Susijengi) pelasimme siellä kaksi vuotta sitten harjoitusmaaottelun Liettuaa vastaan. Siellä oli 13 000 katsojaa ja taloudellinen vaikuttavuus oli 1,3 miljoonaa. Kyllä tässä myös bisnes on aina mukana. Ja moni hyötyy – ei pelkästään itse urheilu, Dettmann painottaa.

Henrik Dettmann kommentoi Helsinki Seagullsin kohtaloa painavasti.Tomi Natri /All Over Press

Dettmann korostaa myös, että urheilukulttuuri ja paikoin -bisneskin ovat Suomessa vielä valtavalla takamatkalla suhteessa muihin Euroopan ja maailman maihin.

– Kysymys on siitä, miten me arvotamme näitä asioita. Niin kauan kuin meillä ei Suomessa ole sellaista ammattia kuin urheilija, niin kyllä me ollaan aika takamatkalla. Tämä on vielä ihan metsäkansan touhua, ja meillä on pitkä matka kohti sivistystä, Dettmann täräyttää.

Pitkänlinjan koripallovaikuttaja Dettmann toivoo, että joku intohimoinen koripallotaho hyppäisi Seagullsin omistajaksi ja pelastaisi täten seuran tulevaisuuden.

– Helsinki Seagulls on loistavasti rakennettu brändi ja hienosti toimiva yksikkö. Mielestäni sillä olisi täydelliset valmiudet lähteä vaikka suoraan koripallon Mestarien liigaan. Pitää toivoa, että joku löytyy, joka uskoo tähän samaan asiaan, Dettmann painottaa.