Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä sanoi suorat sanat SM-liigan tämän hetken vakuuttavimmasta ryhmästä eli Tapparasta joukkueiden tiistain mittelön jälkeen.

Tappara nousi sarjakärkeen, kun se kaatoi Lukon tyylipuhtaasti 4–0.

Tappara on hurmannut monella eri sektorilla alkukauden mittelöissä. Se on puolustanut vahvasti, sen valovoimaiset yksilöt ovat nousseet tapetille ja sen molemmat maalivahdit Christian Heljanko ja Juha Metsola ovat olleet iskussa tolppien välissä.

Tappara kipusi tiistaina sarjakärkeen, kun JYP hävisi oma ottelunsa Mikkelissä (Jukurit parempi lukemin 4–2).

Tampereen pelin lehdistötilaisuudessa Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä piti oman puheenvuoronsa kirvesrinnoista, joiden suuntaan hän antoi avokätistä tunnustusta.

– On pakko sanoa, että tällä hetkellä ja tässä vaiheessa kautta Tappara asettaa riman puolustuspelaamisessa muille, Lämsä latasi.

– Heillä on vahva viiden pelaajan paketti ja sen takana kaksi loistavaa maalivahtia. On todella vaikeaa luoda edes paikkoja heitä vastaan. Siihen me kaaduimme tänään, Lämsä jatkoi.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg antoi paljon positiivista palautetta omilleen. Kaiken lisäksi kirvesrinnat saavat vielä piakkoin vahvistuksen Pohjois-Amerikasta, kun NHL-seura Columbus Blue Jacketsin sopimuspelaaja Oiva Keskinen saapuu tämän kauden ajaksi lainalle kirvesrintojen riveihin.

Grönborgin mukaan Keskisen on tarkoitus pelata lauantaina, kun Tappara kohtaa kotonaan HPK:n.

– Se on suunnitelmana (tällä hetkellä), Grönborg kertoi.

Jutun yläreunan videolla Tapparan ja Lukon ottelun lehdistötilaisuus.

