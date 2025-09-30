Jääkiekon SM-liigassa JYP ehti johtaa sarjaa muutaman päivän ajan, mutta se menetti kärkiasemansa hävittyään Mikkelissä Jukureille. Jonne Virtasen luotsaama jukurilauma oli lopulta parempi lukemin 4–2.
Kierrosraportti: SM-liigassa jysähti yllätystulos heikon yleisömäärän edessä – Tapparalta jälleen vakuuttava näytös
Ottelun käännekohta nähtiin toisen erän loppuhetkillä, kun Viljam Sandvik ja Severi Immonen osuivat kertaalleen 17 sekunnin sisään.
Sakke Hämäläinen iski vielä kiekon tyhjiin ja Jukurit onnistui täten kaatamaan sarjan kärjessä olleen JYPin.
– Voi olla, että jollekin tuli luulotautia, kun olevinaan johdetaan sarjaa muutaman päivän ajan ja sitten tullaan Mikkeliin... en tiedä, toivottavasti ei, JYPin päävalmentaja Petri Matikainen väläytteli.
Matikainen puhui siitä, miten JYPiltä "puuttui nälkää". Se tipahti nyt sarjassa toiseksi, kun Tappara kaatoi Lukon 4–0.
Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen sen sijaan melkein herkistyi ottelun jälkeen.
– Ei tuossa tarvinnut hirveästi valmentaa – sitä vain hyppäsi ikään kuin sivuun. Oli suorastaan koskettavaa, kuinka sitoutunut porukka oli, Virtanen hehkutti.
Virtanen lateli myös härskiä tekstiä, kun hän puhui henkisestä latautumisesta.
– Sitten jos oikeasti haluamme pärjätä, päivästä toiseen ja kausitasolla, niin tuotahan se on. Se on kaikista kovin homma saada kanki kovaksi 60 ottelussa, Virtanen täräytti käsimerkkien kera.
Jukurit nousi voittonsa myötä sarjassa kuudenneksi.
Jutun yläreunan videolla Jukureiden ja JYPin ottelun lehdistötilaisuus.