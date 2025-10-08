Jääkiekon SM-liigassa Kärpät on kääntänyt kurssiaan viiden perättäisen tappion jäljiltä. Oululaisjoukkue otti keskiviikkona jo kolmannen voittonsa putkeen, kun se kaatoi kotonaan JYPin 5–2.
Kierrosraportti: Tapparasta hämmästyttävä fakta – SM-liigakierroksella draamaa
Voitto oli Kärpille iso, sillä JYP johti sarjaa keskiviikon kierrokselle lähdettäessä.
JYPin päävalmentaja Petri Matikainen jakoi kehuja Kärppien suuntaan. Tapetille nousi erityisesti yksi hahmo.
– Vastustajalla maalivahti oli kyllä hyvä tänään. Koko pelin ajan. Otti tärkeät hetket pois sieltä, Matikainen kehui.
Sama teema nousi esiin myös Kärppien päävalmentajan Petri Karjalaisen puheissa.
Molemmat luotsit viittasivat Kärppien ruotsalaisvahtiin Felix Sandströmiin, joka on saanut juonen päästä kiinni hyvin vaikean liigadebyyttinsä jäljiltä.
Sandström päästi todella helppoja maaleja, kun hän asteli pätkäpestinsä alussa Kärppien tolppien väliin kotiottelussa KooKoota vastaan. Hiljalleen koppi on alkanut kuitenkin tarttumaan.
Sandström on vetänyt viime vuodet Pohjois-Amerikassa. Hän tahkosi vuosien varrella 30 NHL-ottelua Philadelphia Flyersin maalilla.
JYP menetti illan lopputulosten myötä kärkipaikkansa Liigassa, kun Ässät kipusi sen edelle. JYPin päävalmentaja Matikainen nosti yhden kiperän teeman esille omiensa toiminnasta Oulussa.
– Jotenkin tuntui, että annoimme neljä pehmoista maalia tänään vastustajalle, Matikainen harmitteli.
Kärppien päävalmentaja Karjalainen puhui puolestaan oululaisjoukkueen viime aikojen varsin positiivisesta suunnasta. Lisää muun muassa tästä jutun yläreunan videolta, jossa näkyy Kärppien ja JYPin ottelun lehdistötilaisuus.