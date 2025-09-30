SM-liigan sarjakärki JYP kompuroi yllättävällä tavalla tiistain kierroksella, kun se hävisi Jukureille. Tappara sen sijaan esiintyi vakuuttavasti kotonaan Lukkoa vastaan.

JYP johti sarjaa tiistain kierroksella lähdettäessä, kun se oli ottanut alkukauden seitsemästä ottelustaan 18 pistettä.

JYP siirtyi Mikkelin kamppailun alkuhetkillä johtoon, kun Juuso Puustinen tempaisi kiekon jalkojensa välistä verkkoon.

Topias Hynninen toi toisessa erässä Jukurit tasoihin. JYP meni uudestaan johtoon, kun Sami Vatanen iski kauden toisen maalinsa.

Jukurit käänsi kuitenkin asetelmat toisen erän lopun tehohetkellään. Viljam Sandvik iski tasoituksen (aika 38.10) ja Severi Immonen latasi pienestä kulmasta 3–2-maalin (aika 38.27).

Lopullinen ratkaisu syntyi, kun Sakke Hämäläinen iski kiekon tyhjiin.

Jukurit nousi voittonsa myötä sarjassa kuudenneksi. Se on ottanut alkukauden kahdeksasta ottelusta 12 pistettä.

Mikkelissä illan surullisin lukema löytyi ilmoitetun yleisömäärän puolelta. Jukureiden ja JYPin ottelua oli tullut paikan päälle seuraamaan vain 1993 silmäparia.

SM-liigan sarjajohtaja vaihtui tiistain kierroksen myötä, kun Tappara näytti hauista Nokia Arenalla voitettuaan Lukon 4–0.

Tappara siirtyi avauserässä johtoon Joachim Blichfeldin jäätyä vapaaksi vieraiden maalin tuntumaan.

Eetu ja Joni Tuulola kasvattivat toisessa erässä isäntien johtoa. Aleksi Matinmikko osui vielä erän lopulla ja Tappara johti yhtäkkiä peliä jo 4–0.

Lukko yritti vielä kiriä kolmannessa erässä, mutta Christian Heljangon nolla piti kirvesrintojen tolppien välissä.

Tappara on ottanut alkukauden kahdeksasta ottelustaan 18 pistettä. Se johtaa sarjaa maalieron turvin (+16, JYPillä +9, Kiekko-Espoolla +6).

Tiistain 30.9.2025. SM-liigakierroksen lopputulokset:

Jukurit–JYP 4–2

Tappara–Lukko 4–0