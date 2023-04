Nyt kajahti suoraa puhetta Aleksander Barkovista – NHL-asiantuntija paljasti tietonsa kulissikeskusteluista

NHL:n kovapalkkaisimpiin pelaajiin kuuluva (palkkatilaston jaettu kolmas tila, 12 miljoonaa dollaria eli noin 10,8 miljoonaa euroa) Barkov ei ole urallaan pudotuspeleissä juurikaan säkenöinyt. Tällä kaudella Barkov on kerännyt kolme syöttöpistettä viidessä ottelussa Boston Bruinsia vastaan.

– Yksi pelaaja, jota katson tässä sarjassa on Barkov. Kaikki kunnioittavat häntä ja ymmärtävät, kuinka hyvä pelaaja hän on. Olen kuullut kuitenkin useammalta näitä pelejä katsoneelta pelaajalta, että hän tarvitsee lisää raivokkuutta tekemiseensä. Jos Florida ja Barkov putoavat vain hiljaa jatkosta, niin uskon, että hän on mikroskoopin alla ensimmäistä kertaa urallaan, Friedman totesi.