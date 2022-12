Päävalmentajalta suitsutusta hattutemppusankari Aleksander Barkoville – "Hän muuttaa kaiken"

– Hän muuttaa kaiken pelissäsi. Kun ottaa viisi tehopistettä pois, hän voittaa silti kriittisiä aloituksia ylivoimalla ja alivoimalla. Hänen pitää minuutit alhaisina kaikille, joten vaihtopenkillä on enemmän energiaa. Hän on niin dynaaminen kaveri, Maurice ylistää Panthersin sivuilla .

– Tuntui, että sain pari pomppua. Pelaan todella hyvien pelaajien kanssa, ja he löytävät minut. Siinäpä se, Barkov summaa tehoiltaansa.

Viime vuonna koko NHL:n runkosarjan voittoon marssineen Floridan käynnissä oleva kausi on ollut haastava. Joukkue on itäisessä konferenssissa vasta sijalla 12 ja pudotuspeliviiva on karannut jo kahdeksan pisteen päähän.