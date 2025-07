Nyt jysähti: Max Verstappen "sanoi kyllä" jättisiirrolle

F1-sarjan nelinkertainen mestari Max Verstappen on jo hyväksynyt Mercedeksen tekemän sopimustarjouksen, väittää italialainen Sky-kanava.

Verstappenin on huhuttu neuvottelevan siirrosta Mercedekselle. Tämän vahvisti osaltaan myös edelleen ilman jatkosopimusta Mersun kanssa oleva George Russell.

Nyt Sky Sportsin Italian kanava kertoo Verstappenin ”sanoneen kyllä” Mercedes-pomo Toto Wolffin esittämään tarjoukseen. Jättisiirto vaatii kuitenkin vielä Mercedeksen johtoryhmän siunauksen.

Verstappenilla on vuoteen 2028 asti voimassa oleva sopimus Red Bulin kanssa. Varikkohuhujen mukaan sopimus on kuitenkin purettavissa, mikäli tiimi on kesän aikana valahtanut valmistajien MM-sarjassa kolmen kärjen ulkopuolelle. Red Bull on tällä hetkellä sarjan neljäs 46 pistettä Mercedestä perässä.

Sky Italian mukaan Verstappen ottaisi Mercedekselle siirtyessään Russellin paikan tallissa. Tiimin toisena kuljettajana jatkaisin nuori italialainen Kimi Antonelli.