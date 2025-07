Väite: Max Verstappenin ensi kauden osoite selvillä – Mercedes jysäyttämässä jättisopimuksen

F1-kuljettajiin liittyvät siirtohuhut ovat käyneet kuumina jo kuukausien ajan, kun muun muassa lajin nelinkertaista maailmanmestaria Max Verstappenia on viety Mercedekselle. Nyt niin Verstappenista kuin Mercedeksen sopimustilanteesta kantautuu erinäköisiä tietoja.

F1-sarjaa intensiivisesti seuraava The Race -sivusto esitti mahtipontisen väitteen, jonka mukaan Max Verstappenin Red Bull -jatko on nyt ”lukittu”.

Sivusto viittaa saamiinsa lähteisiin, joiden mukaan Verstappenin nykysopimuksessa oli ja on F1:n pistetilanteeseen liittyvä purkupykälä. The Racen mukaan Verstappen olisi voinut vaihtaa tallia tämän kauden jälkeen, mikäli hän ei olisi ollut kuljettajien MM-sarjassa kolmen parhaan joukossa kesätauolle lähdettäessä.

Verstappen voitti viikonloppuna Belgian sprinttikilpailun, minkä lisäksi hän oli sunnuntain normaalimittaisessa kisassa neljäs. Viikonlopun tulosten myötä kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä oleva Mercedeksen George Russell jäi 28 pisteen päähän Verstappenista. Russell ei voi ohittaa enää Verstappenia kesätaukoa edeltävässä Unkarin GP:ssä, kun jaossa on maksimissaan 25 pistettä.

Mercedekseltä jättisopimus?

Brittilehti Daily Mail kertoo puolestaan, että Mercedes on allekirjoittamassa George Russellin kanssa ”monivuotisen” jatkosopimuksen, jossa brittikuskin kausikohtainen palkkio olisi 30 miljoonan punnan eli 34,5 miljoonan euron tuntumassa.

– Neuvotteluita on käyty kiivaaseen tahtiin ja niiden lähellä oleva lähde kertoo, että kaikista ”oleellisista” kohdista on päästy sopuun, Daily Mailin F1-toimittaja Jonathan McEvoy kirjoittaa.

McEvoyn mukaan Mercedes ja Russellin leiri hiovat vielä sopimuksen pieniä yksityiskohtia kuntoon.

Russellin tilanne on ehtinyt herättää kysymysmerkkejä, kun F1-medioissa on raportoitu siitä, miten Mercedes on ollut Red Bullin hollantilaistähden Verstappenin kintereillä.

– Mercedes on hyväksynyt sen, että Verstappen jatkaa Red Bullilla kaudella 2026, Daily Mailin toimittaja McEvoy toteaa.

Russell, 27, vaihtoi Williamsilta Mercedekselle kaudelle 2022. Hän peri tuolloin Valtteri Bottaksen paikan.

Russell on ottanut urallaan neljä voittoa, ja hän on ajanut paalupaikalle kuuteen eri otteeseen. Hänen viimeisin voittonsa irtosi kesäkuun Kanadan GP:stä.

