Max Verstappenin sopimustilanteesta raju väite

Entinen Red Bull -kuljettaja Robert Doornbos esittää varsin rajun väitteen F1:n supertähden Max Verstappenin sopimustilanteesta.

Verstappen on ollut jo pidemmän aikaa siirtohuhujen kohteena. Tuoreeltaan spekulaatiot ovat vain voimistuneet, kun Verstappenia on viety Mercedeksen riveihin.

Verstappen teki aiemmin Red Bullin kanssa jatkosopimuksen, joka kattaa aina kauden 2028 loppuun saakka. Erinäköisten raporttien mukaan sopimukseen on kuitenkin kirjattu niin sanottuja irtaantumispykäliä, joiden myötä Verstappen saattaisi vaihtaa maisemaa jo aiemmin.

Muun muassa autourheilusivusto RacingNews365 väittää lähteisiinsä nojaten, että Verstappen voi jättää Red Bullin kauden päätteeksi, mikäli hän valahtaa jossain vaiheessa kesän aikana kuljettajien MM-taulukossa kolmen kärjen ulkopuolelle.

Entinen Red Bull -kuljettaja Robert Doornbos esitti aiheesta painokkaan väitteen.

– Verstappen voi lähteä Red Bullilta, jos talli ei ole valmistajien sarjassa kolmen kärjessä, Doornbos väitti Ziggo Sport Race Cafe -ohjelmassa.

– Tiedän, että tuollainen pykälä on 100 000% varmuudella kirjattu hänen sopimukseensa. Jos talli ei pysty tarjoamaan hänelle kilpailukykyistä autoa, niin silloin kuljettajan on vaikea tehdä ihmeitä, Doornbos jatkoi.

Verstappen on tällä hetkellä kuljettajien MM-taulukossa kolmantena, joskin Mercedeksen George Russell vaanii hänestä vain yhdeksän pisteen päässä. Valmistajien puolella Red Bull on vasta neljäntenä.

Erityisesti valmistajatilanteeseen liittyvä pykälä saattaa nousta enemmän kuin voimakkaasti esille, sillä Red Bull on syrjäytetty F1:n valtajakkaralta McLarenin toimesta. Kaiken lisäksi Red Bullilla vain Verstappen on pystynyt nappaamaan pisteitä viimeisimmissä kisoissa, kun tallin toinen kuljettaja Yuki Tsunoda on rämpinyt joukon häntäpäässä.

Doornbosin mukaan Verstappen on käynyt jo ”tovin ajan” keskusteluja Mercedeksen kanssa.

– Ne ovat jatkuneet itseasiassa jo viime vuodesta lähtien, Doornbos totesi.

Doorbos toimi Red Bullin testikuljettajana kaudella 2006. Hänet nostettiin kyseisen vuoden Italian GP:n jälkeen kisakuskiksi kauden kolmeen viimeiseen kisaan.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Iso-Britannian Silverstonen radalla.