Nyt ei päätä palele! Suomalaisurheilija lataa hurjan tavoitteen MM-Budapestiin: "Olisi tyhmää lähteä leikkimään"

Wilma Murto paljasti Tero Pitkämäeltä saamansa viestin: "Se on mulle aika kova juttu"

Keihään karsintaraja on asetettu 83 metriin. Kuusela arvioi, että loppukilpailuun päästäkseen pitää heittää "hyvin lähelle" karsintarajaa.

– Nämä on kuitenkin MM-kisat. Parempi, kun heittää sen yli.

Kuusela on heittänyt kauden parhaallaan Pihtiputaalla heinäkuussa tuloksen 84.37. 80 metriä on ylittynyt kauden avausta lukuunottamatta kaikissa kilpailuissa. Kauden kuuden kilpailun keskiarvo on 81.40.