Wagner ja Venäjän puolustusministeriö tunnustivat toistensa roolin Bahmutissa – MTV seuraa sotaa

Venäjä ja Ukraina vaihtoivat keskenään yli 200 vankia

Kreml kiistää Moskovan yhteyden Pentagon-asiakirjavuotoon

Pentagon-vuoto paljastaa Etelä-Korean viranomaisten harkinneen Yhdysvaltojen pyyntöä toimittaa Ukrainalle ampumatarvikkeita

NY Times: Pentagon-vuodot paljastavat USA:n tietävän Venäjän armeijan suunnitelmista ja vakoilevan Ukrainaakin

Ukrainan puolustusministeriö vihjailee vastahyökkäyksellä: "Kevät on tulossa"

EU-komission puheenjohtajan Von der Leyenin mukaan Kiinan sotilaallinen apu Venäjälle heikentäisi merkittävästi EU:n ja Kiinan suhteita

Kiinan presidentti: Ukrainan sodan pitkittyminen ei ole kenenkään intresseissä

Brittitiedustelu: Wagner ja Venäjän armeija ovat ehkä lopettaneet kiistelynsä

YK: Ukrainassa on kuollut yli 8 000 siviiliä sodan alkamisen jälkeen

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

6.32: Wagner ja Venäjän puolustusministeriö tunnustivat toistensa roolin Bahmutissa

Venäjän puolustusministeriö ja venäläisen palkkasotilasryhmän johtaja ja rahoittaja Jevgeni Prigozhin tunnustivat toistensa roolit Bahmutin hyökkäyksessä. Asiasta kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Prigozhin väittää, että päähyökkäysvastuu on Wagnerilla, kun taas sivustoista pitävät huolen Venäjän vakinaisen armeijan laskuvarjojääkärit.

Wagner väitti tiistaina Venäjän hallitsevan 80 prosenttia Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutista. Ukraina kiisti väitteen.

Ajatushautomo ISW:n mukaan Venäjä pitää hallussaan vähintään 30,68 neliökilometriä Bahmutista eli 76,5 prosenttia.

Wagner ja puolustusministeriö ovat olleet napit vastakkain jo pidemmän aikaa. Prigozhin on syyttänyt Sergei Shoigun johtamaa ministeriötä muun muassa ammusten pihtaamisesta.

Analyytikot puolestaan ovat arvelleet Venäjän hallinnon mahdollisesta tahallaan tapattavan Wagner-taistelijoita, koska pelkäävät niiden olevan uhka hallinnolle.

23.15: Mitä Pentagonin asiakirjavuodoista tiedetään, Jarmo Lindberg?

2:37 Puolustusvoimain ex-komentaja Jarmo Lindberg taustoittaa tietovuodon vaikutusta Ukrainan sotaan.

Mikä tässä asiakirjavuodossa oli se arkaluontoisin ja merkittävin asia, joka pakottaa Ukrainaa muuttamaan sotataktiikoitaan?

– Esimerkiksi se on paljastettu, että mitä aseita Ukrainalle on luovutettu, mitä puutteita Ukrainan ilmapuolustuksessa on sekä pataljoonien määriä… nämä saattavat olla konkreettisia asioita, jotka vaikuttavat Ukrainan suunnitteilla olevaan kevätoperaatioon, taustoitti Puolustusvoimain entinen komentaja ja nykyinen Kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg Kymmenen uutisissa.

Miten vuodetut tiedot voivat vaikuttaa koko sodan kulkuun?

– Esimerkiksi, jos Venäjän hyökkäyskyvystä tiedetään niin tarkkaan, että milloin se on suunnitellut hyökkäävänsä eri järjestelmiin, ja mikä on se tarkka kohde… niin nythän ne tietävät, että mistä lähteä purkamaan ja perkaamaan sitä omaa järjestelmäänsä. Tämä parantaa jatkossa tietysti Venäjän mahdollisuuksia sodankäyntiin.

Mistä se johtuu, että osia tiedoista on jo peukaloitu? Tiedoissa on vääristeltyjä lukuja.

– Nehän ovat olleet jo joitakin viikkoja verkossa näkösällä, niin siellä on käyty editoimassa tietoja näyttämään Venäjän kannalta paremmaksi.

Lindberg uskoo mieluummin niin, että tietoja on peukaloitu vasta vuotamisen jälkeen. Hän kuitenkin painottaa, että varmuutta asiasta ei ole.

Mikä voisi olla motiivi?

– Maksimaalinen haitta Yhdysvalloille, kun paljastuu, että kumppanimaitakin on vakoiltu. Teko kohdistuu selvästi Yhdysvaltoja vastaan, mutta myös Ukrainaa.

Mitä vuoto paljastaa Yhdysvaltojen tiedustelukyvystä?

– Se kertoo sen, että kuuntelu- ja henkilötiedustelukyky on erinomaisella tasolla. Se on varmasti vavahduttanut venäläiset. Mutta ennen kuin vuotaja saadaan selville niin, Yhdysvalloilla on kiire saada tilkittyä reikä, sillä emmehän tiedä, että tuleeko vuotoja vielä lisää.

22.24: Britannian puolustusministeriö varoittaa Pentagonin vuodettujen asiakirjojen olevan "epätarkkoja"

Britannian puolustusministeriö varoittaa yhdysvaltalaisiksi tiedusteluasiakirjoiksi väitettyjen asiakirjojen olevan "epätarkkoja". Britannian puolustusministeriö julkaisi varoituksen Twitterissä.

– Lukijoiden tulisi varoa uskomasta väitteitä, joilla mahdollisesti levitetään disinformaatiota, tviitissä kerrotaan.

21.02: Kanadalta uusi aseapupaketti Ukrainalle

Kanada lähettää Ukrainalle uuden aseapupaketin, kertoo maan pääministeri Justin Trudeau.

Aseapupaketti sisältää 21 000 rynnäkkökivääriä, 38 konekivääriä sekä 2,4 miljoonaa patruunaa niihin. Lisäksi Kanada asettaa pakotteita 14 venäläiselle henkilölle sekä 34 taholle.

Kanada suunnittelee myös asettavansa pakotteita yhdeksälle Valko-Venäjän rahoitussektoriin sidoksissa olevalle taholle.