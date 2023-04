Somessa leviää jälleen USA:n salaisuuksia muun muassa Ukrainasta – Pekka Toveri: "Ei todellakaan hyvä"

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt uusi erä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä salaisuuksia sisältäviä yhdysvaltalaisasiakirjoja, kertovat yhdysvaltalaislehti New York Times ja uutiskanava CNN .

Siinä missä New York Timesin torstaina raportoima aiempi tietovuoto koski Ukrainan Venäjää vastaan kaavailemaan keväthyökkäykseen liittyviä Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton suunnitelmia, on tuore vuoto maantieteellisesti kattavampi.

Korkea-arvoinen tiedusteluviranomainen on kuvaillut vuodon olevan painajainen Five Eyesille, viitaten nimityksellä Yhdysvaltain, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin väliseen tiedusteluliittoon.

Vuoto ei rajoitu enää vain sotaan Ukrainassa

Tuoreiden asiakirjojen joukossa on muun muassa hälyttävä arvio Ukrainan ilmapuolustuskyvyn horjuvuudesta. Eräs helmikuun 23. päivälle päivätty asiakirja on New York Timesin mukaan merkitty sanoin "Secret/NoForn". Se tarkoittaa lehden mukaan, että asiakirjaa ei ole ollut tarkoitus jakaa toisten maiden kanssa.