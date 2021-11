Lasten itsetuhoisuuden yleistyminen yllätti Apuu-chatin auttajat: "Akuutit hätätilanteet ovat sellaisia, että lapsi tai nuori kertoo itsemurha-aikeista"

Nuorten ja lasten ahdistus saa entistä vakavampia muotoja. Esimerkiksi Apuu-chattipalveluun on tänä vuonna tullut yli 30 000 yhteydenottoa. Niistä viidesosa eli 6000 on koskenut mielen hyvinvointia. Tänä syksynä yhteydenottojen määrä on kaksinkertaistunut vuoden takaisesta.