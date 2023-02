MTV selvitti: Lääkäripula on lähes kaksinkertaistunut viime vuosina – "Lääkäreitä on koulutettu liian vähän", myöntää Lääkäriliitto

Lääkäripula on pahentunut viime vuosina, selviää lääkäriliiton ja kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tilastoista.

Julkisen sektorin lääkärivaje on siis kaksinkertaistunut vuodesta 2016.

– Tilanne on vakava ja heikkenee vuosi vuodelta, sanoo KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho sanoo. KT on työnantajajärjestö, joka ajaa kuntien ja hyvinvointialueiden etua työmarkkinoilla.

Eniten pulaa terveyskeskuslääkäreistä on Pohjois-Karjalassa, jossa yli kolmannes lääkärinpaikoista on täyttämättä. Erikoissairaanhoidossa eniten pulaa on psykiatreista.