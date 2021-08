Korona-aika ruuhkautti mielenterveyspalvelut, nyt suurimmassa hädässä ovat nuoret aikuiset: "Voisime kysyä ihmisiltä enemmän, mitä kuuluu, miten voit"

Kun korona iski päälle puolitoista vuotta sitten, moni toivoi sen olevan vain nopea tautipyrähdys. Mutta toisin kävi. Nyt rajoitukset ja pelko sairastumisesta ovat jatkuneet jo niin pitkään, että osa ihmisistä on menettänyt toivonsa.

– Jos kriisitilanteessa, vaikka se olisi vakavakin, on selkeä alku ja loppu, sopeutumisprosessi lähtee käyntiin heti. Jos me joudumme pitkään venymään ja venymään ja elämään epävarmuudessa ja eristyksissä toisista ihmisistä, se kuormittaa. Ihmisten tilanteet ovat erilaisia, mutta yhteistä on se, että tämä vie psyykkistä energiaa koko ajan, kun pitää sopeutua uuteen.