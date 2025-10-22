Nainen oli kirjoittanut muiden ja itsensä vahingoittamisesta netissä, mutta oikeuden mukaan hänellä ei ollut tosiasiallista halua vahingoittaa muita.
Oulun käräjäoikeus on hylännyt parikymppisen naisen syytteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.
Syyttäjän mukaan nainen oli suunnitellut useiden ihmisten tappamista tai vahingoittamista. Näyttönä tästä oli muun muassa naisen kirjoituksia netin keskusteluryhmissä.
Käräjäoikeus katsoi, että naisen menettelyssä päällimmäisenä vaikuttimena vaikutti olleen avun pyytäminen, ei tosiasiallinen halu vahingoittaa muita ihmisiä.
Nainen itse kertoi kärsineensä tapahtuma-aikaan mielenterveysongelmista, joihin ei kertomansa mukaan ollut saanut apua.