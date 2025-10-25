Patrik Laine ja hänen vaimonsa Jordan Leigh ovat ehdolla Montrealin Vuoden urheiluhahmo -palkinnon voittajiksi.
Joka vuosi Conseil du sport de Montréal jakaa palkinnon suorituksillaan, sitoutumisellaan tai vaikutusvallallaan joukosta erottuneelle urheilijalle.
Conseil du sport de Montréal on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka visiona on tehdä Montrealista urheilun metropoli. Palkinto jaetaan Gala Podium Montreal -gaalassa 20. marraskuuta.
Mielenterveystempaukselle kunniaa
Tänä vuonna raati on listannut kolme ehdokasta palkinnon voittajaksi.
Canadiensin suomalaishyökkääjä Laine ja hänen puolisonsa Leigh ovat ehdolla palkinnon voittajiksi työstään mielenterveyden hyväksi.
Pariskunta kokosi elokuussa yhteen useita Montrealin urheilijoita ja järjesti heille M.A.D.-festivaaleilla muotinäytöksen, jonka tarkoituksena oli rikkoa mielenterveyteen liittyviä tabuja.
Suurta arvostusta kerännyt aloite oli jatkoa heidän elokuussa 2024 käynnistämälleen kampanjalleen "De nous à toi" (Meiltä sinulle), jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja tukea urheilijoiden mielenterveyden hyväksi.
Lisäksi finalisteihin kuuluvat NBA-mestaruuden Oklahoma City Thunderin kanssa voittanut kanadalainen koripalloilija , sekä , joka johti jalkapalloseura Montreal Rosesin Kanadan pääsarjan pudotuspeleihin seuran ensimmäisenä toimintavuonna.