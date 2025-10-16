Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat heinä–syyskuussa keskimäärin 0,1 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus.
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat 0,5 prosenttia. Muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,6 prosenttia.
Eniten vapaarahoitteiset vuokrat nousivat Rovaniemellä, missä nousua oli 2,0 prosenttia vuoden takaisesta.
Vuokrat laskivat eniten Vantaalla, missä laskua kirjattiin 1,3 prosenttia. Helsingissä vuokrat laskivat 0,3 prosenttia.
Suomen Vuokranantajat ry:n mukaan pääkaupunkiseudun vuokrien lasku johtuu valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta.
– Tarjonta on ollut jo neljän vuoden ajan erittäin runsasta, mikä painaa vuokria yhä vahvemmin alaspäin, ekonomisti Eemeli Karlsson sanoo Suomen Vuokranantajien tiedotteessa.