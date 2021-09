Nuorisojengeissä liikkuu vasta 12–13-vuotiaita – miksi vanhemmat eivät puutu asiaan? "Jos nuori ei tule hyväksytyksi ja rakastetuksi, hän hakee turvaa jostain"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Kuluneen vuoden aikana Suomessa on raportoitu useista alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja teräaseiden yleistymisestä . Poliisin mukaan viitteitä on myös nuorten katujengien muodostumisesta.

Katutasolla nuorten porukoissa ja jengeissä on mukana vasta 12–13-vuotiaita lapsia. Asiantuntijan mukaan nuoret saattavat hakea jengeistä yhteenkuuluvaisuutta.

– Nuorelle ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin. Jos nuori kokee, ettei hän tule hyväksytyksi ja rakastetuksi, hän hakee turvaa jostain, ja se voi olla esimerkiksi jengistä. Pitää olla kaveriporukka, ryhmä, johon kuulua, Aseman lapset-järjestön tiimipäällikkö Heikki Turkka sanoo.

– Nuorten hölmöilyjengiin on helpompi päästä mukaan kuin vaikkapa lätkäjengiin tai luokkayhteisöön, jos sinua ei sinne hyväksytä, hän jatkaa.

Koston kierre on katkaistava

Turkan mukaan tutkimuksissa on havaittu, että peräti 50 prosenttia nuorten pahoinpitelyistä on kostoja.

Nuorten väkivallan lisääntymisestä ja jengien muodostumisesta on viime aikoina puhuttu julkisuudessa paljon, mutta samalla on muistettava, että alaikäiset ovat aikuisten vastuulla. Vanhempien olisi tärkeää pitää silmänsä auki lastensa toimista ja menoista.

– Yhteiskuntamme on muuttunut aika haastavaksi. Jos avioliitoista 50 prosenttia päättyy eroon, se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon yksinhuoltajia. Meillä on myös paljon kouluttamattomia yksinhuoltajia, jotka tekevät usein matalapalkkaisilla aloilla töitä, esimerkiksi iltaisin, kun pitäisi viettää aikaa lasten kanssa. Eivät vanhemmat ole silloin kotona seuraamassa, mitä heidän lapsensa touhuavat, Turkka sanoo.